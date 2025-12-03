Hindustan Hindi News
आजम-अब्दुल्ला ने जेल में परिवार से मिलने से किया इंकार, पत्नी और बहन बिना मुलाकात लौटीं वापस

रामपुर जेल में आजम खां और उनके बेटे ने परिवार से मुलाकात से इंकार कर दिया। इसके चलते उनकी पत्नी तंजीम फात्मा, बेटे अदीब और बहन मुलाकात किए बिना ही वापस लौट गए। 

Wed, 3 Dec 2025 09:10 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, रामपुर
यूपी के रामपुर में जिला कारागार में बुधवार को मुलाकात के लिए सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पत्नी, बहन और आजम खां की बहन पहुंची। इस दौरान सपा नेता और उनके बेटे ने परिवार के तीनों सदस्यों से मिलने से इंकार कर दिया। जिस पर तीनों बिना मुलाकात के वापस लौट आए।

सात साल की सजा होने के बाद से ही सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद है। उनके जेल जाने के बाद से ही काफी लोग मुलाकात के लिए प्रयास कर रहे है। बुधवार को दूसरी बार मुलाकात के लिए आजम खां की पत्नी तंजीम फात्मा, बेटा अदीब और सपा नेता आजम खां की बहन पहुंची थी। तीनों ने आजम खां और अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए पर्ची लगाई थी। नियम के अनुसार तीनों बुधवार को सुबह जेल पहुंचे। तीनों ने जेल में प्रवेश किया और कागजी प्रकिया पूरी की। लेकिन, काफी देर इंतजार करने के बाद तीनों बिना मुलाकात के वापस आ गए।

जेल परिसर से बाहर आने पर सपा नेता की पत्नी ने बताया कि मुलाकात के लिए पर्ची लगाई गई थी। लेकिन,दोनों ने मुलाकात करने से मना कर दिया। उधर, प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान ने बताया कि पूर्व सांसद डाक्टर तजीन फात्मा के साथ मैं भी मुलाकात के लिए गया था। लेकिन,बुधवार को किसी की मुलाकात नहीं हुई।

अब्दुल्ला प्रकरण में चुनाव कार्यालय से डीवीआर तलब

उधर, अब्दुल्ला आजम से जुड़े झूठा शपथ पत्र प्रकरण में मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निर्वाचन कार्यालय से विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया का डीवीआर तलब किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि स्वार कोतवाली में वर्ष 2021 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान गलत जन्मतिथि दर्ज कर झूठा हलफनामा दाखिल किया था।

आजम के केस में अंतिम बहस टली

रामपुर। शहर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण प्रकरण में सपा नेता आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को अंतिम बहस निर्धारित थी। अभियोजन पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिए जाने पर बहस टल गई। अब इस मामले में अंतिम बहस नौ दिसंबर को होगी।

