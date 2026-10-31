Azam Khan Rampur Jail Live: जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार; आजम खान को ईडी ने कस्टडी में लिया

आजम खान और अब्दुल्ला की रिहाई से पहले रामपुर जेल पहुंची ईडी

Azam Khan Rampur Jail Live: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को ईडी ने रामपुर जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया है। बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम जेल बाहर निकले। तभी ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। दो पैनकार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट से जमानत के बाद आजम और अब्दुल्ला की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए थे, जिनके सत्यापन के आदेश अदालत ने पुलिस और राजस्व प्रशासन को दिए थे। पहले शुक्रवार को ही रिहाई की उम्मीद थी। लेकिन एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खां के विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी कर दिए गए लेकिन, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिहाई परवाने जारी नहीं हो सके। जिसके चलते दोनों की रिहाई टल गई थी। लेकिन आज पूरी प्रक्रिया के बाद रामपुर जेल से आजम और अब्दुल्ला रिहा हो गए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही आजम समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन दोपहर का जश्न शाम होते-होते मायूसी में बदल गया था।

31 Oct 2026, 07:10:35 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: आजम खान के समर्थकों का हंगामा और नारेबाजी Azam Khan Rampur Jail Live: आजम खान और अब्दुल्ला को पुलिस गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो गाड़ी में बैठ नहीं रहे हैं। इस दौरान आजम के समर्थकों ने हंगामा भी शुरू दिया और जमकर नारेबाजी की।

31 Oct 2026, 07:07:41 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: जेल से रिहा होते ही आजम को ED ने गिरफ्तार किया Azam Khan Rampur Jail Live: रामपुर जेल से रिहा होते ही आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आजम बेटे अब्दुल्ला के साथ बाहर आए थे।

31 Oct 2026, 07:00:57 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: ईडी ने दर्ज कराई है आजम के खिलाफ FIR Azam Khan Rampur Jail Live: ईडी की ओर से 13 अक्तूबर को अजीमनगर थाने में आजम खान और उनके जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भ्रष्टाचार की एफआईआर में पुलिस आजम खां को रिमांड पर लेना चाहती है। इसके लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आजम खां को सोमवार को तलब किया है।

31 Oct 2026, 06:56:25 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: भारी फोर्स के साथ रामपुर जेल पहुंची ईडी की टीम Azam Khan Rampur Jail Live: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम 4 थानों की फ़ोर्स, 50 सीआरपीएफ जवानों के साथ जेल पहुंची। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं।

31 Oct 2026, 06:40:25 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: आजम खान को जेल रोकने पहंची ईडी आजम खान की रिहाई से पहले ईडी की टीम पैरामैलिट्री फोर्स के साथ रामपुर जेल पहुंच गई है।

31 Oct 2026, 06:35:48 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: MP-MLA सेशन कोर्ट ने 10 साल कर दी थी सजा Azam Khan Rampur Jail Live: बीती 23 मई को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सरकार की अपील पर फैसला सुनाते हुए आजम खां की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी थी जबकि, अब्दुल्ला की सजा को सात साल ही बरकरार रखा था। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम पर लगे जुर्माने को पांच लाख और अब्दुल्ला आजम पर लगे जुर्माने को 3.50 लाख कर दिया था। जिसको आजम खां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

31 Oct 2026, 06:34:46 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: दो पैनकार्ड केस में 7-7 साल की सजा मिली थी Azam Khan Rampur Jail Live: एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से दो पैनकार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल कैद और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

31 Oct 2026, 06:29:22 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: दिनभर जुटी रही आजम-अब्दुल्ला की लीगल टीम Azam Khan Rampur Jail Live: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सलाखों से बाहर निकालने के लिए शुक्रवार को दिनभर आजम-अब्दुल्ला की लीगल टीम और सपाई कचहरी में जुटे रहे। अधिवक्ताओं से राय-मशवरा कर कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया कराते नजर आए।

31 Oct 2026, 06:28:10 PM IST Azam Khan Rampur Jail Live: हाईकोर्ट से दो पैनकार्ड मामले में आजम-अब्दुल्ला को जमानत मिली Azam Khan Rampur Jail Live: दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की ओर से हाईकोर्ट का आदेश एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया। जिसके अनुपालन में आजम की ओर से 3.50 लाख जबकि, अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नजारत में नकद जमा कराए गए।