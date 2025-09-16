अदालत की अवमानना के मामले में आजम खां बरी, हाजिर नहीं होने पर हुआ था एक्शन

आजम खां को एक ही हफ्ते में दूसरी राहत मिली है। हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत के बाद अब अदालत की अवमानना के मामले में आजम खां बरी हो गए हैं। छजलैट बवाल केस में लगातार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने अवमानना का मामला दर्ज कराया था।

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को मंगलवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम-प्रथम एमपी सिंह ने अवमानना केस में बरी कर दिया। छजलैट बवाल केस में अदालत से लगातार हाजिर न होने पर अवमानना का मुकदमा कायम हुआ था। इस फैसले के साथ पांच साल पुराना मुकदमा समाप्त हो गया। अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आजम खां को एक हफ्ते में दूसरी राहत मिली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक मामले में आजम खां की जमानत स्वीकार कर ली है।

पांच साल पहले, जनवरी 2008 में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाने में हुए बवाल के दौरान आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस केस के ट्रायल के दौरान आजम खां बार-बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। लगातार गैरहाजिरी के कारण अदालत ने कई बार गैर-जमानती वारंट जारी किए और धारा 82 के तहत कार्यवाही भी की। उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा 13 मार्च, 2000 को गंज थाने के निरीक्षक रामवीर सिंह ने दर्ज कराया था।

इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम-फर्स्ट एमपी सिंह की अदालत में पांच साल तक चली। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि गवाहों के बयान और अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने मंगलवार को आजम खां को दोषमुक्त कर दिया।