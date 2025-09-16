Azam Khan acquitted in contempt of court case, action was taken for not appearing अदालत की अवमानना के मामले में आजम खां बरी, हाजिर नहीं होने पर हुआ था एक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अदालत की अवमानना के मामले में आजम खां बरी, हाजिर नहीं होने पर हुआ था एक्शन

अदालत की अवमानना के मामले में आजम खां बरी, हाजिर नहीं होने पर हुआ था एक्शन

आजम खां को एक ही हफ्ते में दूसरी राहत मिली है। हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत के बाद अब अदालत की अवमानना के मामले में आजम खां बरी हो गए हैं। छजलैट बवाल केस में लगातार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने अवमानना का मामला दर्ज कराया था।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, रामपुर वरिष्ठ संवाददाताTue, 16 Sep 2025 10:59 PM
सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को मंगलवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम-प्रथम एमपी सिंह ने अवमानना केस में बरी कर दिया। छजलैट बवाल केस में अदालत से लगातार हाजिर न होने पर अवमानना का मुकदमा कायम हुआ था। इस फैसले के साथ पांच साल पुराना मुकदमा समाप्त हो गया। अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आजम खां को एक हफ्ते में दूसरी राहत मिली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक मामले में आजम खां की जमानत स्वीकार कर ली है।

पांच साल पहले, जनवरी 2008 में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाने में हुए बवाल के दौरान आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस केस के ट्रायल के दौरान आजम खां बार-बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। लगातार गैरहाजिरी के कारण अदालत ने कई बार गैर-जमानती वारंट जारी किए और धारा 82 के तहत कार्यवाही भी की। उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा 13 मार्च, 2000 को गंज थाने के निरीक्षक रामवीर सिंह ने दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें:आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर कांड में जमानत, मिली थी दस साल की सजा

इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम-फर्स्ट एमपी सिंह की अदालत में पांच साल तक चली। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि गवाहों के बयान और अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने मंगलवार को आजम खां को दोषमुक्त कर दिया।

यह था मामला

जनवरी,2008 की सुबह सपा नेता आजम खां व अन्य लोग मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर लगी काली फिल्म को लेकर पुलिस ने चेकिंग कराई। इसे लेकर सपाई भड़क गए और थाने के सामने सड़क पर धरना देते हुए जमकर प्रदर्शन किया। 2023 में बवाल केस में आजम खां व अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वाहन से रोकने को अपराधिक बल का प्रयोग करने व हिंसा भड़काने में दोषी माना था।

