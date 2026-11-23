आजम खान ने अपनी रिहाई के पीछे सियासी रणनीति होने की चर्चा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर किसी एजेंडे के तहत उनसे बयानबाजी की उम्मीद है तो उसका मुआवजा और इनाम भी मिलना चाहिए। बोले, प्याला हाथ में दें, लेकिन उसमें खोटा सिक्का न डालें।

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी रिहाई और इसके पीछे कथित सियासी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि ऐसी चर्चा है कि उन्हें जेल से रिहा नहीं कराया गया, बल्कि रिहाई के पीछे एक रणनीति थी, ताकि यूपी चुनाव से पहले उनके बयानों के जरिए नए सियासी समीकरण बनें और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो। इस पर आजम खान ने अपने अंदाज में जवाब दिया।आजम खान ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन यह वादा भी लेना चाहूंगा कि अब फिर मुझे जेल न भेजें। उस एजेंडे की फरमाबरदारी करूं और जैसा वे चाहते हैं, वैसा करके दिखाऊं। लेकिन उसका कुछ मुआवजा भी तो मिले, कुछ इनाम भी तो मिले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब प्याला तो मेरे हाथ में दे दें, लेकिन उसमें खोटा सिक्का न डालें। अगर ऐसा हुआ तो मैं प्याला फेंक दूंगा।

मेरी भी तो कीमत लगे- आजम खान उन्होने आगे कहा कि मेरे ऊपर कुछ करम भी तो हो। मैं गली में रह रहा हूं, यहां जनरेटर तक नहीं है। मेरे लिए भी कुछ करें। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जायदादें तो हैदराबाद में खड़ी हो जाती हैं, मेरे लिए भी वैसा महल बनवा दें। मैं तो गली में रह रहा हूं और मेरे लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। पैसों के बिना बाजार में कोई सामान नहीं खरीदा जा सकता। माना कि मैं अदना सा सामान हूं, लेकिन मेरी भी कोई कीमत तो लगेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो बाजार में बिकने का क्या मतलब है।