सजा का ऐलान होते ही आजम के चेहरे की उड़ गई रंगत, अब्दुल्ला की भी झुकी रहीं नजरें

यूं तो छात्र राजनीति और सियासी सफर में आजम खां अब से पहले भी तीन बार जेल जा चुके हैं लेकिन, सोमवार को सजायाफ्ता होने के बाद जेल जाना था, लिहाजा आजम के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वहीं अब्दुल्ला की नजरें भी झुकी रहीं। वक्त इसी को कहते हैं। जिनका कभी सूबे में ऐसा रुतबा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जिनकी बात नहीं काटते थे, रातों रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करा देते थे, सोमवार को फिर बेबश नजर आए। दोपहर बाद जब बेटे के साथ कोर्ट पहुंचे तो आजम का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था।

मीडिया वाले आगे बढ़े तो आजम ने चुप्पी साध ली और सीधे कोर्ट में जा पहुंचे। वहां दोनों को बैठाया गया। कोर्ट ने जब दोषी करार दिया तो उन्हें कस्टडी में ले लिया। जिसके बाद उनके चेहरे की रंगत उड़ गई जबकि, बेटे अब्दुल्ला आजम की आंखें भले ही झुकी थीं लेकिन, नम दिखाई दीं। करीब पौने तीन घंटा तक आजम कोर्ट में रहे और इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें बेटे के साथ जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के बाहर हाथ हिलाकर किया अभिवादन कोर्ट से जब आजम खां को जेल ले जाया जा रहा था तभी आजम ने पुलिस की कार से हाथ हिलाकर मौजूद भीड़ का अभिवादन किया। वहीं जेल पहुंचने पर भी उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया।

अदीब से गले मिले आजम-अब्दुल्ला जेल पर आजम खां के पहुंचने से पहले ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम वहां पहुंच गए थे। जैसे ही आजम खां कार से उतरे, अदीब ने कंधे पर हाथ रखकर कान में कुछ कहा। आजम भावुक हुए पर बेटे को एहसास न हो, इसके लिए मुस्कराए और दुलार किया। वहीं, बड़े भाई से गले मिलकर अब्दुल्ला आजम भावुक हो गए।