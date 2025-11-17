Hindustan Hindi News
Azam face turned pale as soon as sentence was announced while Abdullah gaze remained downcast
सजा का ऐलान होते ही आजम के चेहरे की उड़ गई रंगत, अब्दुल्ला की भी झुकी रहीं नजरें

संक्षेप: यूं तो छात्र राजनीति और सियासी सफर में आजम खां अब से पहले भी तीन बार जेल जा चुके हैं लेकिन, सोमवार को सजायाफ्ता होने के बाद जेल जाना था, लिहाजा आजम के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी।

Mon, 17 Nov 2025 07:18 PMDinesh Rathour रामपुर, प्रमुख संवाददाता
यूं तो छात्र राजनीति और सियासी सफर में आजम खां अब से पहले भी तीन बार जेल जा चुके हैं लेकिन, सोमवार को सजायाफ्ता होने के बाद जेल जाना था, लिहाजा आजम के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वहीं अब्दुल्ला की नजरें भी झुकी रहीं। वक्त इसी को कहते हैं। जिनका कभी सूबे में ऐसा रुतबा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जिनकी बात नहीं काटते थे, रातों रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करा देते थे, सोमवार को फिर बेबश नजर आए। दोपहर बाद जब बेटे के साथ कोर्ट पहुंचे तो आजम का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था।

मीडिया वाले आगे बढ़े तो आजम ने चुप्पी साध ली और सीधे कोर्ट में जा पहुंचे। वहां दोनों को बैठाया गया। कोर्ट ने जब दोषी करार दिया तो उन्हें कस्टडी में ले लिया। जिसके बाद उनके चेहरे की रंगत उड़ गई जबकि, बेटे अब्दुल्ला आजम की आंखें भले ही झुकी थीं लेकिन, नम दिखाई दीं। करीब पौने तीन घंटा तक आजम कोर्ट में रहे और इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें बेटे के साथ जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के बाहर हाथ हिलाकर किया अभिवादन

कोर्ट से जब आजम खां को जेल ले जाया जा रहा था तभी आजम ने पुलिस की कार से हाथ हिलाकर मौजूद भीड़ का अभिवादन किया। वहीं जेल पहुंचने पर भी उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया।

अदीब से गले मिले आजम-अब्दुल्ला

जेल पर आजम खां के पहुंचने से पहले ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम वहां पहुंच गए थे। जैसे ही आजम खां कार से उतरे, अदीब ने कंधे पर हाथ रखकर कान में कुछ कहा। आजम भावुक हुए पर बेटे को एहसास न हो, इसके लिए मुस्कराए और दुलार किया। वहीं, बड़े भाई से गले मिलकर अब्दुल्ला आजम भावुक हो गए।

टाइम लाइन

12 बजे कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया।
12:30 पर कोर्ट में आजम-अब्दुल्ला को पुकारा गया।
1:15 बजे आजम खां बेटे अब्दुल्ला के साथ कोर्ट पहुंचे।
1:20 बजे आजम-अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए।
1:25 बजे आजम-अब्दुल्ला दोषी करार, हिरासत में लिए।
2:37 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
3:50 कोर्ट से आजम-अब्दुल्ला जेल रवाना किए गए।
4:05 पर आजम-अब्दुल्ला जेल में दाखिल हुए।
Azam Khan Up Latest News Rampur News
