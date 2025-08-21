Ayushmann Khurrana Sara Ali Khan Rakulpreet Singh shooting Pati Patni Aur Wo in Prayagraj Kamleshwar wrote first film प्रयाग में बन रही आयुष्मान, सारा, रकुलप्रीत वाली तीसरी ‘पति-पत्नी और वो’; पहली तो कमलेश्नर ने ही लिखी थी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रयाग में बन रही आयुष्मान, सारा, रकुलप्रीत वाली तीसरी ‘पति-पत्नी और वो’; पहली तो कमलेश्नर ने ही लिखी थी

प्रयागराज में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह ‘पति-पत्नी और वो’ का सीक्वल शूट कर रहे हैं। इसी नाम से बीआर चोपड़ा ने संजीव कुमार को लेकर पहली फिल्म बनाई थी, जिसे इलाहाबाद से जुड़े मशहूर साहित्यकार कमलेश्वर ने ही लिखा था।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, प्रयागराजThu, 21 Aug 2025 04:27 PM
प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर आजकल ‘पति-पत्नी और वो’ के सीक्वल की शूटिंग चल रही है। भूषण कुमार की फिल्म की शूटिंग के लिए आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह प्रयागराज में हैं। ‘पति-पत्नी और वो’ नाम से यह तीसरी फिल्म होगी। ठीक 47 साल पहले इसी नाम से बीआर चोपड़ा ने पहली फिल्म रिलीज की थी। उस फिल्म का गीत ‘ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए’ आज भी लोकप्रिय है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘पति-पत्नी और वो’ से प्रयागराज का अनोखा रिश्ता है।

‘पति-पत्नी और वो’ नाम से बनी पहली सुपरहिट फिल्म की कहानी 70 के दशक में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के लेखक कमलेश्वर ने लिखी थी। कमलेश्वर ने कहानी पहले ही लिखी थी। तब के दिग्गज निर्देशक बीआर चोपड़ा ने कमलेश्वर की कहानी पढ़ी और फिल्म बनाने का मन बना लिया। चोपड़ा ने फिल्म बनाने के लिए कमलेश्वर से सहमति मांगी जो उन्होंने दे दी। चोपड़ा की फिल्म में संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता कौर ने शानदार अभिनय किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की भी छोटी भूमिका थी। इस फिल्म के लिए कमलेश्वर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक, संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रंजीता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।

पति पत्नी और वो और पानीपत बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने

पहली फिल्म को देखने वाले याद करते हैं कि इसकी कहानी शादी के बाद पति के अन्य महिला से रिश्ते पर थी। बीआर चोपड़ा जैसे निर्माता-निर्देशक और इसमें बड़े-बड़े कलाकारों का होना इसके हिट होने की गारंटी थी। इस फिल्म से मिलती-जुलती दूसरी फिल्म ‘पति-पत्नी और वो’ 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडेय कलाकार थे। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज और प्रोड्यूसर भूषण कुमार थे। अब भूषण उसकी सीक्वल बना रहे है, जिसकी शूटिंग प्रयागराज में हो रही है। प्रयागराज से पहले हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में भी इसकी शूटिंग हुई है।

