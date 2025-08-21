प्रयाग में बन रही आयुष्मान, सारा, रकुलप्रीत वाली तीसरी ‘पति-पत्नी और वो’; पहली तो कमलेश्नर ने ही लिखी थी

प्रयागराज में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह ‘पति-पत्नी और वो’ का सीक्वल शूट कर रहे हैं। इसी नाम से बीआर चोपड़ा ने संजीव कुमार को लेकर पहली फिल्म बनाई थी, जिसे इलाहाबाद से जुड़े मशहूर साहित्यकार कमलेश्वर ने ही लिखा था।

प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर आजकल ‘पति-पत्नी और वो’ के सीक्वल की शूटिंग चल रही है। भूषण कुमार की फिल्म की शूटिंग के लिए आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह प्रयागराज में हैं। ‘पति-पत्नी और वो’ नाम से यह तीसरी फिल्म होगी। ठीक 47 साल पहले इसी नाम से बीआर चोपड़ा ने पहली फिल्म रिलीज की थी। उस फिल्म का गीत ‘ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए’ आज भी लोकप्रिय है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ‘पति-पत्नी और वो’ से प्रयागराज का अनोखा रिश्ता है।

‘पति-पत्नी और वो’ नाम से बनी पहली सुपरहिट फिल्म की कहानी 70 के दशक में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के लेखक कमलेश्वर ने लिखी थी। कमलेश्वर ने कहानी पहले ही लिखी थी। तब के दिग्गज निर्देशक बीआर चोपड़ा ने कमलेश्वर की कहानी पढ़ी और फिल्म बनाने का मन बना लिया। चोपड़ा ने फिल्म बनाने के लिए कमलेश्वर से सहमति मांगी जो उन्होंने दे दी। चोपड़ा की फिल्म में संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता कौर ने शानदार अभिनय किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की भी छोटी भूमिका थी। इस फिल्म के लिए कमलेश्वर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक, संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रंजीता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।