आयुष फिर बना हिंदू, VIDEO आया सामने, प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का लगा था आरोप

चर्चित धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। यूपी के शामली जिले के मेडिकल व्यवसायी के बेटे आयुष की घर वापसी हो गई है। घर में बने मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो मेंआयुष दिखाई दे रहा है। स्वामी यशवीर महाराज ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर आयुष का वीडियो जारी किया है।

यूपी में शामली के प्रमुख मेडिकल व्यवसायी के बेटे आयुष के चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में देर रात नया मोड़ आ गया। आयुष मलिक के इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने और पूजा-पाठ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयुष के पिता ने भी उसकी घर वापसी की पुष्टि की है। मामले को उठाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने आयुष की घर वापसी का दावा करते हुए उसके पूजा पाठ करने का भी वीडियो पोस्ट किया है। हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में अभी आयुष खुद सामने नहीं आया है, उसके पिता का कहना है कि आयुष को दो दिन के लिए बाहर भेजा जा रहा है। आयुष को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का आरोप लगा था।

धर्मांतरण और फर्जी निकाहनामा का आरोप शामली के मेडिकल व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे आयुष मालिक के धर्मांतरण का मामला 4 जून को बघरा में स्थित योग साधना केंद्र के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने उठाया था। उनका आरोप था कि देवराज की संपत्ति हड़पने के लिए चांदनी कुरैशी उसके परिवार आदि ने आयुष का धर्मांतरण कराया है। इस मामले ने उस समय अधिक तूल पकड़ लिया जब देवराज मलिक ने भी छह जून को चांदनी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी व परिवार के अन्य सदस्यों समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देवराज मलिक का आरोप था कि संपत्ति हड़पने के लिए चांदनी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर परिवार के साथ मिलकर बेटे का धर्म परिवर्तन कराया और फर्जी निकाहनामा तैयार किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो सोमवार की देर शाम आयुष के घर वापसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आयुष मलिक घर के मंदिर में पूजा करने और अपने परिजनों से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में आयुष मलिक ने कहा कि वह इस्लाम में चला गया था लेकिन अब उसने फिर अपने परिवार के मूल हिंदू धर्म में वापसी कर ली है।

उधर, स्वामी यशवीर महाराज ने व्हाट्सएप ग्रुप पर बयान जारी करते हुए कहा कि आयुष मलिक ने इस्लाम मजहब को छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की है। उसने अपने घर में मंदिर बनाकर पूजा प्रारंभ की और इस्लाम की सब वस्तुओं को अपने घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि वे आयुष मलिक का सनातन धर्म में घर वापसी करने पर हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरा हिंदू समाज उनका स्वागत करेगा। उन्होंने लिखा कि आयुष मलिक के घर वापसी के लिए जो लड़ाई प्रारंभ की थी वह आज सफल हुई। हम मुख्यमंत्री और शामली प्रशासन का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं।

पिता बोले- ईश्वर की कृपा और परिवार के स्नेह से हुई बेटे की घर वापसी आयुष मलिक की सनातन धर्म में वापसी के बारे में उसके पिता मेडिकल व्यवसाई देवराज मलिक ने कहा कि ईश्वर की कृपा, माता-पिता और परिवार के स्नेह और पूर्वजों के संस्कारों के आशीर्वाद से उनके पुत्र आयुष मलिक ने पुनः सनातन वैदिक परंपराओं को अपनाते हुए पूजा-अर्चना, जप एवं धार्मिक आचरण का मार्ग स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया।

चांदनी समेत तीन आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस इस मामले में नामजद चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद चांदनी के फुफेरे भाई सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं, पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है।

आज कोर्ट में चांदनी की जमानत पर सुनवाई कैराना। युवक को प्रेमजाल में फंसा कर निकाहनामा तैयार कराने और जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद चांदनी उसके पिता सहित तीनों आरोपियों की जमानत पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई होगी। शामली निवासी देवराज मलिक ने शामली कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी चांदनी ने उसके बेटे आयुष मालिक को प्रेम जाल में फंसा कर जबरदस्ती निकाह कर धर्मांतरण करा दिया।