Ayodhya News: लेखपालों को 50-50 गाटों के अंश निर्धारण का दिया गया लक्ष्य
Ayodhya News: बीकापुर में उपजिलाधिकारी संतोष कुमार ने लेखपालों और कानूनगो के साथ बैठक की। उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा की और सभी लेखपालों को 50-50 गाटों का अंश निर्धारण करने का निर्देश दिया। एसडीएम ने प्रमाण पत्र आवेदनों की तेजी से निस्तारण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने की चेतावनी दी।
Ayodhya News: बीकापुर। उपजिलाधिकारी संतोष कुमार और तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला ने लेखपालों व कानूनगो के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ने प्रत्येक लेखपाल को 50-50 गाटों का अंश निर्धारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की आख्या समय से लगाने को कहा, ताकि आवेदकों को निर्धारित समय में प्रमाण पत्र मिल सके। एसडीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता को सुनने के बाद ही निस्तारण रिपोर्ट लगाई जाए। ग्राम समाज, खलिहान, नवीन परती, चारागाह समेत अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार प्रतीक श्रीनेत, कानूनगो अवधेश कुमार मिश्रा, श्यामजी श्रीवास्तव, घनश्याम लाल श्रीवास्तव तथा लेखपाल रोहित मिश्रा, विकास यादव, सुशील शर्मा, भीम सिंह, अतुल सिंह समेत अन्य लेखपाल मौजूद रहे।
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