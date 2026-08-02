Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ayodhya News: लेखपालों को 50-50 गाटों के अंश निर्धारण का दिया गया लक्ष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
Follow us on Google News
share

Ayodhya News: बीकापुर में उपजिलाधिकारी संतोष कुमार ने लेखपालों और कानूनगो के साथ बैठक की। उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा की और सभी लेखपालों को 50-50 गाटों का अंश निर्धारण करने का निर्देश दिया। एसडीएम ने प्रमाण पत्र आवेदनों की तेजी से निस्तारण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने की चेतावनी दी।

Ayodhya News: लेखपालों को 50-50 गाटों के अंश निर्धारण का दिया गया लक्ष्य

Ayodhya News: बीकापुर। उपजिलाधिकारी संतोष कुमार और तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला ने लेखपालों व कानूनगो के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ने प्रत्येक लेखपाल को 50-50 गाटों का अंश निर्धारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की आख्या समय से लगाने को कहा, ताकि आवेदकों को निर्धारित समय में प्रमाण पत्र मिल सके। एसडीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता को सुनने के बाद ही निस्तारण रिपोर्ट लगाई जाए। ग्राम समाज, खलिहान, नवीन परती, चारागाह समेत अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार प्रतीक श्रीनेत, कानूनगो अवधेश कुमार मिश्रा, श्यामजी श्रीवास्तव, घनश्याम लाल श्रीवास्तव तथा लेखपाल रोहित मिश्रा, विकास यादव, सुशील शर्मा, भीम सिंह, अतुल सिंह समेत अन्य लेखपाल मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ayodhya News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।