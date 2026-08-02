Ayodhya News: रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन
Ayodhya News: अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। डा. पवन केसरवानी को अध्यक्ष चुना गया, जबकि डॉ. अनीशा विरमानी उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव किया गया। सभी डॉक्टरों ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी।
Ayodhya News: अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव के बाद घोषित नई टीम में डा. पवन केसरवानी को अध्यक्ष चुना गया है। नई कार्यकारिणी में डॉ. अनीशा विरमानी को उपाध्यक्ष, डॉ. शुभम कुमार को महासचिव, डॉ. कृष्णानंद को संयुक्त सचिव तथा डॉ. मिथुन यादव को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा डॉ. पीयूष कांत भी नई टीम का हिस्सा रहेंगे। नई कार्यकारिणी के गठन पर चिकित्सा महाविद्यालय के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।
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