Ayodhya News: तीन गांवों में सरकारी जमीनों व नाली से हटाया गया अतिक्रमण
Ayodhya News: बीकापुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस पर मिली शिकायतों के आधार पर उपजिलाधिकारी ने तीन गांवों में सरकारी भूमि और नाली से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। लेखपालों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई।
Ayodhya News: बीकापुर, संवाददाता। सम्पूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायतों पर उपजिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम भेजकर रविवार को तीन गांवों में सरकारी भूमि, चकमार्ग और नाली से अतिक्रमण हटवा दिया गया। कार्रवाई के साथ लापरवाही बरतने वाले लेखपालों की जिम्मेदारी तय कर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। सफीपुर गांव में परिक्रमादीन यादव की शिकायत पर गाटा संख्या 181 के चकमार्ग पर रखा ईंट-लकड़ी का सामान हटवाकर रास्ता कब्जामुक्त कराया गया। गाटा संख्या 178 की नाली भी खुली मिली। मामले में तत्कालीन लेखपाल सर्वेश मिश्रा की जिम्मेदारी तय करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई।
चन्दीपुर नहसरा में प्रदीप कुमार यादव की शिकायत पर गाटा संख्या 898 नवीन परती की भूमि से कब्जा हटवाया गया। गाटा संख्या 884 की नाली की पैमाइश कर सीमांकन कराया गया। मामले में लेखपाल गौसिया खान की लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। कांधरपुर में रामगोपाल और रामरूप की शिकायत पर गाटा संख्या 268 के मुख्य चकमार्ग की पैमाइश कर ग्रामीणों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया गया। मामले में लेखपाल जगराम वर्मा की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम संतोष कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुए सम्पूर्ण समाधान दिवस में चकमार्ग और नाली पर अतिक्रमण से संबंधित करीब 40 शिकायतें मिली थीं। कई शिकायतों पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि शेष मामलों में चार और पांच अगस्त को विशेष अभियान चलाकर राजस्व एवं पुलिस टीमों के माध्यम से अतिक्रमण हटवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुलशन भारती, अस्ता और प्रिया कुमारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील के सभी लेखपालों की कार्यशाला आयोजित कर ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की पहचान और उसे हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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