Ayodhya News: डॉक्टर और एक्स-रे टेक्निशियन पर दर्ज हुआ केस
Ayodhya News: अयोध्या के श्री राम अस्पताल में डॉ इंद्रभान और टेक्नीशियन अनिमेष सिंह के बीच मारपीट हुई। डॉ इंद्रभान ने आरोप लगाया कि अनिमेष ने उनके भतीजे के साथ गाली-गलौज की और हमला किया। अनिमेष ने भी बदले में डॉ इंद्रभान पर और उनके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज कराई।
Ayodhya News: अयोध्या, संवाददाता। श्री राम अस्पताल में डॉ इंद्रभान विश्वकर्मा और एक-रे टेक्नीशियन अनिमेष सिंह के बीच मारपीट के मामले में थाना राम जन्मभूमि में दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डॉ इंद्रभान ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह श्री राम अस्पताल में पांच वर्षों से बतौर चिकित्सक ( पैथोलॉजिस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। बीते 31 तारीख को उनका भतीजा जांच के लिए पैथोलॉजी लैब गया था वहां पर अनिमेष सिंह न उसके साथ गाली - गलौज की और उसे मारा। जिससे उसे काफी चोट आई है। वहीं दूसरी तरफ अनिमेष सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वह अपने कार्य से वार्ड से लौट रहे थे तभी कमरा नंबर नौ के पास डॉ इंद्रभान विश्वकर्मा और उनके साथ मौजूद सात से आठ लोग हमला कर दिए ।
जिसका वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया है कि डॉक्टर आए दिन अपने साथ बाहरी तत्वों को जिनका अस्पताल से कोई संबंध नहीं है अपने साथ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएमएस अजय मोहन भास्कर ने भी दोनों तरफ से स्पष्टीकरण मांगा है।
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