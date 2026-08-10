Ayodhya News: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विवि में 31वें दीक्षांत समारोह का किया गया पूर्वाभ्यास

Ayodhya News: अयोध्या, 12 अगस्त को होने वाले 31वें दीक्षांत समारोह की तैयारी हेतु विवेकानंद सभागार में पूर्वाभ्यास किया गया। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की उपस्थिति में बटुकों के वेद मंत्रोच्चार और बैंड की प्रस्तुति हुई। 102 मेधावियों को 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। यह समारोह विद्यार्थियों की मेहनत और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाता है।

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विवि में 31वें दीक्षांत समारोह का किया गया पूर्वाभ्यास

Ayodhya News: अयोध्या, संवाददाता। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आगामी 12 अगस्त को आयोजित होने वाले 31वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को विवेकानंद सभागार (दीक्षांत मण्डप) में दीक्षांत का पूर्वाभ्यास किया गया। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की उपस्थिति में आयोजित पूर्वाभ्यास का शुभारंभ बटुकों के वेद मंत्रोच्चार और स्वस्ति वाचन के साथ हुआ। तत्पश्चात 'वंदे मातरम्' तथा विश्वविद्यालय के कुलगीत की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। इस दौरान डोगरा रेजीमेंट की बैंड टीम ने आकर्षक धुन के साथ दीक्षांत शोभायात्रा की अगवानी किया। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन प्रो. नीलम पाठक द्वारा किया गया।

दीक्षांत समारोह की तैयारियाँ समारोह के पूर्ण अभ्यास के दौरान कुलपति ने प्रगति आख्या का प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करने जा रहे सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप 'दीक्षोपदेश' का प्रशिक्षण दिया। अभ्यास के अंतर्गत छात्र-छात्राओं की उपाधियों को 'डिजिलॉकर' पर अपलोड करने की प्रक्रिया का भी सफलतापूर्वक पूर्वाभ्यास किया गया। उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में 102 मेधावियों को कुल 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे।

कुलपति का संदेश इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और विद्वता का उत्सव है। यह दिवस युवाओं को समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके दायित्वों का स्मरण कराता है। हमारे मेधावी छात्र जब यहाँ से शिक्षा और 'दीक्षोपदेश' का संस्कार लेकर निकलेंगे, तो वे समाज में उत्कृष्टता और नैतिक मूल्यों के नए मानक स्थापित करेंगे।

पूर्वाभ्यास की उपस्थिति पूर्वाभ्यास के दौरान विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के सदस्यगण, कुलसचिव विनय कुमार सिंह वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल, विभागाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक व अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान दीक्षांत शोभायात्रा के प्रवेश से लेकर मंच संचालन, उपाधि व पदक वितरण की प्रक्रियाओं तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम के समापन तक की सभी व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया।