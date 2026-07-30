Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ayodhya News: प्राथमिक शिक्षक संघ का सदस्यता अभियान 1 अगस्त से प्रारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
Follow us on Google News
share

Ayodhya News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या के विभिन्न विकास खंडों का वार्षिक सदस्यता अभियान पहली अगस्त 2026 से चलाया जाएगा।

Ayodhya News: प्राथमिक शिक्षक संघ का सदस्यता अभियान 1 अगस्त से प्रारंभ

Ayodhya News: अयोध्या, संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या के विभिन्न विकास खंडों का वार्षिक सदस्यता अभियान पहली अगस्त 2026 से चलाया जाएगा जिसमें विकास खंड के वह शिक्षक जो पूर्व से उत्तर प्रदेसीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य रहे हैं। उन्हें सदस्य बनाया जाएगा सदस्यता हेतु शिक्षक अपने विकासखंड के ब्लॉक अध्यक्ष ,मंत्री व कोषाध्यक्ष से संपर्क कर सदस्य बन सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री डॉ चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि जिन शिक्षको द्वारा वार्षिक सदस्यता वर्ष 2025 की नहीं ली गई है। ऐसे सदस्य यदि 2025 की सदस्यता नहीं लेते तो वह प्राथमिक शिक्षक संघ के नियमित सदस्य नहीं होंगे।

इसलिए जनपद के सभी शिक्षकों से अपील है कि सभी शिक्षक वार्षिक सदस्यता ग्रहण करें। जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भारती ने कहा जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ का नियमित सदस्य नहीं होगा वह आगामी चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे यह सदस्यता अभियान 31 अगस्त चलाया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ayodhya News Ayodhya

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।