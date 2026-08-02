Ayodhya News: रिक्शा में बैठाकर रुपये चोरी करने वाला गिरफ्तार
Ayodhya News: अयोध्या की कोतवाली नगर पुलिस ने ई-रिक्शा में बैठकर यात्री के रुपये चोरी करने के मामले में आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 12,500 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम ने हवाईपट्टी इलाके में कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ लिया।
Ayodhya News: अयोध्या। कोतवाली नगर पुलिस ने ई-रिक्शा में बैठाकर यात्री के रुपये चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 12,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में चौकी हवाईपट्टी प्रभारी उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह व उनकी टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में आरोपी दीपक (26) पुत्र स्वर्गीय लालमन निवासी मथानी, थाना महरुआ, जनपद अंबेडकरनगर को राजा बोध का पुरवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 12,500 रुपये बरामद हुए।
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