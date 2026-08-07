Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ayodhya News: पंचकोसी परिक्रमा से पहले पूरा होगा मार्ग निर्माण: डीएम शशांक त्रिपाठी, डेढ़ साल में पूरा होगा रिंग रोड, सुधरेगी रामपथ पार्किंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
Follow us on Google News
share

Ayodhya News: अयोध्या में आयोजित 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने विकास परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं और यातायात व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जलस्तर के कारण क्रूज और वाटर मेट्रो का संचालन प्रभावित हो रहा है। सावन झूला मेले के लिए सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

Ayodhya News: पंचकोसी परिक्रमा से पहले पूरा होगा मार्ग निर्माण: डीएम शशांक त्रिपाठी, डेढ़ साल में पूरा होगा रिंग रोड, सुधरेगी रामपथ पार्किंग

Ayodhya News: अयोध्या,वरिष्ठ संवाददाता। प्रेस क्लब सिविल लाइंस अयोध्या में आयोजित ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चल रही विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा कराने पर प्रशासन का विशेष जोर है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जनपद की प्रमुख परियोजनाओं में चौदह कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है। पंचकोसी परिक्रमा से पहले मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना की लगातार निगरानी की जा रही है और फिलहाल केवल फिनिशिंग का कार्य शेष है。

यातायात व्यवस्था में दिक्कत

जलस्तर के कारण क्रूज और वाटर मेट्रो के संचालन में दिक्कत

अयोध्या में श्रद्धालुओं के ठहराव और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर से अयोध्या भ्रमण तथा सरयू में क्रूज संचालन से जुड़े सवाल पर डीएम ने कहा कि सरयू में जलस्तर असामान्य रहने के कारण वाटर मेट्रो और क्रूज के संचालन में दिक्कत आती है। सरयू में बांध निर्माण का प्रोजेक्ट शासन स्तर पर लंबित है। सिंचाई विभाग की इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद वाटर मेट्रो और क्रूज जैसी पर्यटन सुविधाओं का संचालन बेहतर ढंग से हो सकेगा।

मीडिया सेंटर का प्रभावी उपयोग

उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए सरकार लगातार बजट उपलब्ध करा रही है। मीडिया सेंटर के प्रभावी उपयोग के सवाल पर उन्होंने बताया कि उपनिदेशक सूचना को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही मीडिया सेंटर का प्रभावी उपयोग शुरू कराया जाएगा।

सावन झूला मेले की तैयारियाँ

सावन झूला मेले का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह अयोध्या की अनूठी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है। अयोध्या आने के बाद उन्हें इस परंपरा की विशेष जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है।

रामपथ पर पार्किंग व्यवस्था

रामपथ पर पार्किंग और अव्यवस्थित वाहनों की समस्या पर जिलाधिकारी ने कहा कि मार्ग पर दो-तीन स्थानों पर पार्किंग विकसित की जा रही है। इसके अलावा अन्य उपयुक्त स्थलों का भी चयन किया जा रहा है। पार्किंग व्यवस्था विकसित होने के बाद रामपथ पर यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जनपद में रिंग रोड का निर्माण अगले एक से डेढ़ वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है।

सामान्य प्रश्न

जलस्तर के कारण क्रूज और वाटर मेट्रो का संचालन क्यों प्रभावित हो रहा है?
सरयू में जलस्तर असामान्य रहने के कारण वाटर मेट्रो और क्रूज के संचालन में दिक्कत आती है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Water Level Ayodhya News Ayodhya

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।