Ayodhya News: अयोध्या में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का शाही जुलूस, कर्बला के 72 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

Ayodhya News: अयोध्या में पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस 1835 से जारी है और इमामबाड़ा से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ मकबरा बहू बेगम तक पहुंचा। इस दौरान मातम, नोहा, और सीनाजनी का आयोजन किया गया।

अयोध्या में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का शाही जुलूस, कर्बला के 72 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

Ayodhya News: अयोध्या, संवाददाता। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कर्बला के 72 शहीदों की याद में मंगलवार को रामनगरी अयोध्या में गमगीन माहौल के बीच चेहल्लुम का शाही जुलूस निकाला गया। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल इमामबाड़ा जवाहर अली खान से अंजुमन आबिदिया फैजाबाद के तत्वावधान में जब यह जुलूस उठाया गया, तो अलम मुबारक, शबीहे ताबूत, ताजिया और अमारियों के साथ अली असगर का झूला तथा इमाम हुसैन की सवारी जुलजनाह की जियारत के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद उमड़ पड़े। तत्कालीन अवध प्रांत के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी और मल्लिका-ए-अवध स्वर्गीय उम्मतुज़जहरा उर्फ बहू बेगम साहिबा द्वारा स्थापित यह शाही जुलूस वर्ष 1835 से लगातार रामनगरी में निकाला जा रहा है। इमामबाड़ा से शुरू होकर यह जुलूस गुदरी बाजार, चौक, घंटाघर, फतेहगंज होते हुए शाम को मकबरा बहू बेगम नाका पहुंचकर संपन्न हुआ。

जुलूस का मार्ग अंजुमन आबिदिया ने जुलूस को खजूर मस्जिद तक पहुंचाया, जहां से अंजुमन-ए-हुसैनिया वजीरगंज ने अपने आलम के साथ जुलूस में शिरकत की। इस दौरान नोहा, मातम और सीनाजनी के साथ जंजीर और कमा का मातम भी किया गया। चौक घंटाघर पहुंचने पर मस्जिद वक्फ हसन रजा खां से अंजुमन-ए-हैदरिया खुर्द महल भी अपने अलम के साथ जुलूस में शामिल हुई और नौहा ख्वानी की। इसके बाद युवाओं ने जंजीर और कमा के मातम से लहू बहाकर अपनी अकीदत का इजहार किया और जुलूस को मकबरा बहू बेगम तक पहुंचाया, जहां मौलाना जावेद आब्दी ने मजलिस को संबोधित किया।

सुरक्षा व्यवस्था जुलूस का नेतृत्व मुन्तजिम अशफाक हुसैन जिया के साथ ताजियादार कमेटी के अध्यक्ष हैदर मेहंदी एडवोकेट, सचिव मोनू मिर्जा, पूर्व अध्यक्ष मुनीर आब्दी और पूर्व सचिव वासी हैदर गुड्डू आदि ने किया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही, वहीं नगर निगम की ओर से सफाई का भी विशेष ख्याल रखा गया।