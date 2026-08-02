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Ayodhya News: लूट के मुकदमों में फरार सद्दाम पर 15 हजार का इनाम घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अयोध्या
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Ayodhya News: अयोध्या। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली रुदौली में दर्ज दो लूट के मुकदमों में लंबे

Ayodhya News: लूट के मुकदमों में फरार सद्दाम पर 15 हजार का इनाम घोषित

Ayodhya News: अयोध्या। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली रुदौली में दर्ज दो लूट के मुकदमों में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। पुलिस के अनुसार कोतवाली रुदौली में दर्ज दो मुकदमें के तहत वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र नूर अली निवासी पूरे मलिक कस्बा, थाना रुदौली लगातार फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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