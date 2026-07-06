Ram Mandir Trust Meeting LIVE: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद नहीं!

राम मंदिर चंदा मामले को लेकर चल रही ट्रस्ट की बड़ी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर-मौजूदगी में ही दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे पर चर्चा चल रही है। कुछ देर में आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा।

Ram Mandir Trust Meeting LIVE: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक बेहद अहम और बड़ी बैठक आखिरकार शुरू हो गई है। दोपहर 3 बजे होने वाली यह बैठक आधा घंटे की देरी से 3.30 बजे शुरू हुई। मीटिंग की शुरुआत होते ही सबसे पहले राम मंदिर से जुड़ी हालिया घटना पर गहरा दुख जताया गया। इसके ठीक बाद, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बैठक के मुख्य एजेंडा को सबके सामने रखा। उन्होंने ही औपचारिक तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करने और चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव मीटिंग में पेश किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के साल 2020 में गठन के बाद से अब तक की यह सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मंदिर के चंदे में कथित चोरी और हेराफेरी के आरोपों की जांच चल रही है। माना जा रहा है कि बैठक का मुख्य एजेंडा इस जांच की समीक्षा और ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों में बड़े सुधारों पर रहेगा। इस बैठक का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के इन दोनों बड़े नेताओं ने पिछले महीने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। वित्तीय मामलों और चंदे की देखरेख पर सवाल उठने के बाद दोनों नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह कदम उठाया था। हालांकि, इस मामले में दर्ज FIR में दोनों में से किसी का भी नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जांच टीम ने दोनों से पूछताछ जरूर की है। आज की बैठक में इनके इस्तीफों को स्वीकार करने या न करने पर अंतिम फैसला हो सकता है।

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के LIVE अपडेट्स:

4:05 Pm- राम मंदिर बैठक: ट्रस्ट ने SIT और जांच पर जताया भरोसा राम मंदिर ट्रस्ट की इस अहम बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चंदा चोरी के मामले की जांच के लिए बनाई गई SIT और चंदे के कथित गबन की चल रही जांच पर पूरा भरोसा जताया गया है।

4:02 Pm- राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे 14 में से 9 सदस्य! राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो अब तक 14 में से 9 सदस्य पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी 5 सदस्य अभी तक बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। राम मंदिर चंदा चोरी और रामधन में कथित गड़बड़ी के विवाद के बीच हो रही इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर सदस्यों के बीच नाराजगी और दबाव की चर्चा तेज है। ऐसे में यह बैठक ट्रस्ट के लिए काफी अहम मानी जा रही है।

3:50 Pm- चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक से बाहर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चल रही और भीतर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक से बाहर हैं। दोनों बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सदस्यों ने ऐसी शर्त रखी थी। मीटिंग तभी होगी जब ये दोनों बाहर होंगे। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से चंपत राय और अनिल मिश्रा बाहर हैं।

3:33 pm- राम मंदिर बैठक: ट्रस्ट की बैठक आधा घंटा देरी से शुरू हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू हो गई। बैठक आधा घंटे की देरी से शुरू हुई। इसमें राम मंदिर चंदा चोरी और हेराफेरी बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कुछ और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं

3:21 pm- राम मंदिर बैठकः चंपत राय पहुंचे मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के लिए चंपत राय राम मंदिर पहुंचे। यह बैठक मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से इस्तीफे पर निर्णय लेने के लिए बुलाई गई है।

3:19 pm- राम मंदिर बैठक: अयोध्या के डीएम भी पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या के जिलाधिकारी (DM) शशांक त्रिपाठी भी मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं। उनसे पहले बाकी ट्रस्टी भी एक-एक करके मीटिंग के लिए आ चुके हैं। अब सभी सदस्य अपनी जगह ले चुके हैं और कुछ ही देर में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

3:17 pm- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे नृपेंद्र मिश्रा! राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक से पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अब बैठक में खुद मौजूद नहीं रहेंगे। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पहले नृपेंद्र मिश्रा के बैठक में अयोध्या पहुंचने की योजना थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि, ट्रस्ट की ओर से इस बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, कुछ साधु-संतों में भी नृपेंद्र मिश्रा को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे माहौल के बीच उनका ऑनलाइन बैठक में शामिल होना कई नए सवाल खड़े कर रहा है।

3:12 pm- कोषाध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी भी इस अहम बैठक में पहुंच गए हैं। नृत्य गोपालदास भी बैठक के लिए निकल चुके हैं। ट्रस्ट के बाकी दूसरे सदस्य भी बैठक में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा RSS के अवध प्रांत को प्रचारक भी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे।

3:03 pm- राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के लिए जुटने लगे सदस्य राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। इसके लिए तमाम ट्रस्टी कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंचने लगे हैं। कृष्ण मोहन राम मंदिर और गोविंद देव गिरि मंदिर परिसर के अंदर पहुँच चुके हैं, जबकि चंपत राय फिलहाल अपने दफ्तर में ही हैं और वहीं से सीधे बैठक में शामिल होंगे।

2:57pm- चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला: दो तिहाई बहुमत की जरूरत राम मंदिर ट्रस्ट की आज दोपहर 3 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ट्रस्ट की देखरेख और जिम्मेदारियों को लेकर कुछ बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। इसी बैठक के दौरान चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सामने अपना इस्तीफा भी रख सकते हैं। अब उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, इसका फैसला ट्रस्ट के सदस्यों के दो तिहाई (2/3) वोटों के आधार पर किया जाएगा।

2:52 pm बैठक में कौन-कौन होगा शामिल? ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं: