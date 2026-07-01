राम मंदिर में महाकुंभ के दौरान हुई चंदे की 'महालूट' जीजा-साले ने उड़ाया सबसे ज्यादा कैश!

जांच में खुलासा हुआ कि राम मंदिर में सबसे ज्यादा चंदा चोरी 2025 कुंभ मेले के दौरान हुई। आरोपियों ने चुराए पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी और कैश को कंबलों में छिपाकर रखा था। अब पुलिस के साथ ED और आयकर विभाग भी आरोपियों के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं।

Ram Mandir Donation: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस की जांच में एक और बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, मंदिर में सबसे बड़ी चोरी साल 2025 की शुरुआत में हुए कुंभ मेले के दौरान की गई थी।

कुंभ मेले के समय देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे, जिससे मंदिर के चढ़ावे और दान में भारी उछाल आया था। पहले से ही छोटी-मोटी चोरी कर रहे इन आरोपियों ने इस मौके का फायदा उठाया और आपस में मिलकर करोड़ों रुपये के चंदे पर हाथ साफ कर दिया।

इस नए खुलासे की बड़ी बातें जीजा साले ने उड़ाया केश: जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा और उसके जीजा अनुकल्प मिश्रा ने मिलकर सबसे ज्यादा कैश चुराया। इस चोरी के पैसे से उन्होंने आधे दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी भी खरीद ली, जिसका पता पुलिस ने लगा लिया है।

कंबल में छिपाकर रखा था खजाना: मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के एक योग केंद्र पर जब पुलिस ने छापा मारा, तो वहां रखे चार बक्सों से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। आरोपियों ने चालाकी से इस नोटों की गड्डियों को कंबलों के अंदर छिपाकर रखा हुआ था। इन्हीं में से एक बक्से पर 'राम राज्य कोष' लिखा हुआ था।

चंपत राय के ड्राइवर की मुख्य भूमिका: गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव, जो कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का ड्राइवर भी था, उसके घर से भी कैश मिला है। टिन्नू के पास ही नोटों की गिनती वाले कमरे (काउंटिंग रूम) की एक चाबी रहती थी।

अब ED और इनकम टैक्स विभाग संभालेंगे मोर्चा यह घोटाला सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हैं। इसलिए अयोध्या पुलिस अब इस मामले में बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है।

जांच का बढ़ता दायरा: आरोपियों की अवैध संपत्ति और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच के लिए इनकम टैक्स (आयकर) विभाग की मदद ली जा रही है।

पैसों के इस बड़े हेरफेर और मनी ट्रेल (पैसों के लेन-देन के रास्ते) की गहराई से जांच के लिए पुलिस अब प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखने जा रही है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी गहरा शक है, क्योंकि चाबी रखने वाले बैंक स्टाफ की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी चोरी मुमकिन नहीं थी।