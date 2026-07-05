राम मंदिर दान चोरी: केजरीवाल-प्रियंका समेत इन नेताओं से मांगे जाएं सबूत! VHP ने पुलिस को लिखा पत्र

डीएसपी आशुतोष तिवारी को लिखे अपने पत्र में आलोक कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस को इन सभी नेताओं को जांच के दायरे में लाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या पुलिस इन राजनीतिक दिग्गजों के आधिकारिक बयान दर्ज करे।

अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में उन्होंने विपक्ष के कई बड़े नेताओं के बयानों पर गहरी आपत्ति जताते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो विपक्षी नेता राम मंदिर दान चोरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उनसे इसके सबूत मांगे जाएं।

इन बड़े नेताओं के बयानों पर वीएचपी को ऐतराज आलोक कुमार की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पत्र में जिन प्रमुख नेताओं के बयानों का जिक्र किया गया है, उनमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने हाल के दिनों में राम मंदिर के चंदे और दान में हेराफेरी को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए ट्रस्ट और सरकार पर तीखे हमले किए थे।

'नेताओं से मांगें सबूत, दर्ज करें बयान' डीएसपी आशुतोष तिवारी को लिखे अपने पत्र में आलोक कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस को इन सभी नेताओं को जांच के दायरे में लाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या पुलिस इन राजनीतिक दिग्गजों के आधिकारिक बयान दर्ज करे।

वीएचपी अध्यक्ष ने पुलिस से अनुरोध किया है कि वे इन नेताओं से पूछें कि उनके की ओर से लगाए गए आरोपों का ठोस आधार क्या है? उनके पास इन दावों को साबित करने के लिए क्या स्रोत (सोर्स) हैं और इससे जुड़े कौन से दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, उन्हें पुलिस के सामने पेश किया जाए।

विहिप का मानना है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के आस्था के इतने बड़े केंद्र से जुड़े मामले पर बयानबाजी करना करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। अब देखना यह होगा कि अयोध्या पुलिस विहिप अध्यक्ष की इस मांग पर आगे क्या कानूनी कदम उठाती है।

किस विपक्षी नेता के किन आरोपों पर VHP को आपत्ति? आलोक कुमार ने अपने इस पत्र में बाकायदा विपक्ष के बड़े नेताओं के उन बयानों का भी जिक्र किया है, जिसपर VHP को आपत्ति है।

अरविंद केजरीवाल का बयान: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाया कि भगवान राम का हार, चरण पादुकाएं, हीरे, आभूषण, चांदी की ईंटें, चांदी के दीपक और भारी मात्रा में नकद राशि चोरी हो गई है।

पत्र में कहा गया, "अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ₹200 करोड़ रुपए का कैश और हीरे-जवाहरात चोरी होने का प्रमुख बयान। X पर वीडियो जारी कर उन्होंने कहा: "अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों-करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग ₹200 करोड़ रुपए का तो केवल कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे-जवाहरात के बक्से गायब हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी पुलिस, ईडी और सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो सरकार भी गिर सकती है।"

प्रियंका गांधी का बयान: "यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है?"

AAP सांसद संजय सिंह का बयान: आप सांसद संजय सिंह ने भी खुले मंच से ₹200 करोड़ से अधिक की चोरी की बात कही और इसमें 50 से अधिक कर्मचारियों के संलिप्त होने का आरोप लगाया।