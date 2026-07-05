मेरा चंदा गिनने से कोई लेना-देना नहीं, राम मंदिर दान चोरी पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने तोड़ी चुप्पी

गोविंद देव गिरि ने अपने बयान में कहा कि राम मंदिर में दान की हेराफेरी की खबरों ने दुनियाभर के राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि यह चोरी पिछले काफी समय से चल रही थी, जो कि बेहद दुखद और दर्दनाक है।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी को लेकर मचे भारी बवाल के बीच अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने इस पूरे मामले पर दो पन्नों का एक विस्तृत बयान जारी किया है। गोविंद देव गिरि ने साफ कहा है कि मंदिर के दान पात्र से निकलने वाले चढ़ावे की गिनती में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। उन्होंने इस कथित घोटाले को 'अकल्पनीय' बताते हुए मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच कराने की मांग की है।

"भक्तों की भावनाएं आहत हुईं, यह बेहद दर्दनाक है" गोविंद देव गिरि ने अपने बयान में कहा कि राम मंदिर में दान की हेराफेरी की खबरों ने दुनियाभर के राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि यह चोरी पिछले काफी समय से चल रही थी, जो कि बेहद दुखद और दर्दनाक है।

राम भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि उन्होंने कभी भी ट्रस्ट में किसी पद या कोषाध्यक्ष बनने के लिए पैरवी नहीं की थी। प्रभु राम की सेवा करना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।

पाई-पाई का हिसाब सुरक्षित, पुणे के सीए करते हैं जांच अपनी भूमिका को लेकर सफाई देते हुए कोषाध्यक्ष ने कहा कि वे हर एक-डेढ़ महीने में ट्रस्ट के काम से अयोध्या जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने हवाई सफर या किसी भी तरह के खर्च का एक भी पैसा ट्रस्ट से नहीं लिया है।

गोविंद देव गिरि के मुताबिक, ट्रस्ट की शुरुआत से लेकर अब तक के कमई और खर्च का पूरा रिकॉर्ड ऑडिटेड है और पूरी तरह सुरक्षित है। कोई भी अधिकृत व्यक्ति इसे कभी भी देख सकता है। उन्होंने बताया कि वे खुद लगातार यात्रा पर रहते हैं, इसलिए पुणे ऑफिस के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हर महीने के आखिरी 4-5 दिनों के लिए अयोध्या जाते हैं और वहां के स्टाफ की मदद व खातों की जांच करते हैं।

बैंक खातों और चंदे को लेकर किए बड़े खुलासे बयान में उन्होंने पैसे के लेन-देन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं:

कैश से तौबा: ट्रस्टी बनने के बाद उन्होंने कभी किसी से सीधे कैश या कोई गिफ्ट नहीं लिया। इसके सिर्फ दो अपवाद हैं- एक उनकी स्वर्गीय बड़ी बहन से मिला ₹11,000 का दान और दूसरा पुणे में नीलम गो-हेजी द्वारा दी गई एक किलो चांदी की ईंट। इन दोनों की रसीद तुरंत काट दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ चेक से ही दान स्वीकार किया है।

चेक बुक भी पास नहीं: ट्रस्ट का सारा खर्च सीधे बैंकों के जरिए होता है। गोविंद देव गिरि ने साफ किया कि बैंक ट्रांजैक्शन के लिए उनके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी (हस्ताक्षर का अधिकार) नहीं है और न ही उनके पास ट्रस्ट की कोई चेक बुक है।

"लोकल ट्रस्टी और SBI ने बनाई थी चंदा गिनने की SOP" चंदे की गिनती में नाम घसीटे जाने पर उन्होंने कहा कि मंदिर के दान पात्र से निकलने वाले पैसे जहां गिने जाते हैं, उस जगह से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। वे पुणे में रहते हैं और धार्मिक कथाओं के सिलसिले में देश भर में घूमते हैं। चंदा गिनने का काम रोजमर्रा का है, जिसे शुरुआत से ही स्थानीय ट्रस्टी संभालते आ रहे हैं।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पैसे गिनने के लिए जो एसओपी (नियम) बनी थी, उसे स्थानीय ट्रस्टियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने मिलकर तैयार किया था। उन्होंने खुद यह एसओपी पहली बार पिछले महीने ही देखी थी।

"आरोपी कितना भी बड़ा हो, उसे कड़ी सजा मिले" चोरी के इस मामले पर उन्होंने कहा कि कितना पैसा चोरी हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, यह सब जांच का विषय है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें। उन्हें पुलिस, कोर्ट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पर पूरा भरोसा है कि दोषी बच नहीं पाएंगे।

उन्होंने ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से अपील की है कि वे आगे के लिए सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करें। एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर एक ऐसा 'फूलप्रूफ' सिस्टम बनाया जाए, जिससे चंदे की गिनती और अकाउंटिंग में पूरी पारदर्शिता रहे।