दान चोरों ने रामलला को चढ़ा सोना पिघलाकर बिस्कुट बनाया? पुलिस की जांच में नया एंगल

मामले की तह तक जाने के लिए SIT के आला अधिकारी खुद राम मंदिर पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन करने के बाद टीम ने मंदिर के प्रभारी के.डी. बाबू से लंबी पूछताछ की। अधिकारियों ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे, गहनों के रख-रखाव और उनके स्टोरेज की पूरी व्यवस्था को समझा।

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दान से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है। मंदिर से चोरी हुए सोने के आभूषणों का सुराग लगाने में जुटी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) को शक है कि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने इन गहनों को पिघलाकर सोने के बिस्कुट में तब्दील कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया ताकि गहनों की असली पहचान हमेशा के लिए मिटाई जा सके और पुलिस उन तक न पहुंच पाए। कई जगहों पर छापेमारी के बाद भी जब गायब आभूषण बरामद नहीं हुए, तो जांच टीम का यह शक और गहरा हो गया है।

मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी के आला अधिकारी खुद राम मंदिर पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन करने के बाद टीम ने मंदिर के प्रभारी के.डी. बाबू से लंबी पूछताछ की। अधिकारियों ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे, गहनों के रख-रखाव और उनके स्टोरेज की पूरी व्यवस्था को समझा।

इसके साथ ही जांच टीम ने सरकारी टकसाल (भारत सरकार मिंटिंग कॉर्पोरेशन) और बैंकों को भेजे गए सोने-चांदी का पूरा ब्योरा तलब किया है। दरअसल, पहले चरण में ट्रस्ट की तरफ से 9.44 क्विंटल (करीब 944 किलोग्राम) चांदी को जांच और पिघलाने के लिए सरकारी टकसाल भेजा गया था, ताकि उसकी शुद्धता का पता लगाया जा सके। पुलिस अब इस पूरी प्रक्रिया के कागजात खंगाल रही है।

ट्रस्ट की बैठक में सिर्फ कैश का हिसाब, गहनों की अनदेखी? जांच में एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों की मानें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हर तीन महीने में होने वाली बैठकों में सिर्फ नकदी और आमदनी की ही समीक्षा की जाती थी। भक्तों की ओर से चढ़ाए गए सोने, चांदी और दूसरे कीमती आभूषणों की कुल मात्रा, उनकी कीमत और स्टॉक को लेकर कभी गंभीरता से विस्तृत चर्चा नहीं हुई।

जबकि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि मंदिर को दान में लगभग 13 क्विंटल चांदी और करीब 20 किलो सोना मिल चुका है। अब इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर आरोपियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया।

5 साल के खातों का होगा री-ऑडिट, अब तक 8 गिरफ्तार यह पूरा मामला इसी साल 7 जून को सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को FIR दर्ज की गई और अब तक दान गिनने के काम से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर जब अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की, तो उसके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। अविनाश मंदिर में चढ़ावा गिनने की टीम का हिस्सा था। अब एसआईटी पिछले 5 साल के खर्चों, मंदिर निर्माण पर हुए भुगतान और मिले हुए सोने-चांदी का नए सिरे से री-ऑडिट कराने जा रही है।

एसआईटी ने इस मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर के अधिकारी गोपाल राव से भी तीखे सवाल-जवाब किए हैं। विवाद बढ़ता देख चंपत राय और अनिल मिश्रा पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, जिस पर 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बड़ी बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

कांग्रेस और RSS आमने-सामने इस घोटाले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि ट्रस्ट बनने से पहले देश-दुनिया से बटोरे गए पूरे चंदे का हिसाब जनता के सामने रखा जाए और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो।