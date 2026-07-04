Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दान चोरों ने रामलला को चढ़ा सोना पिघलाकर बिस्कुट बनाया? पुलिस की जांच में नया एंगल

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मामले की तह तक जाने के लिए SIT के आला अधिकारी खुद राम मंदिर पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन करने के बाद टीम ने मंदिर के प्रभारी के.डी. बाबू से लंबी पूछताछ की। अधिकारियों ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे, गहनों के रख-रखाव और उनके स्टोरेज की पूरी व्यवस्था को समझा।

दान चोरों ने रामलला को चढ़ा सोना पिघलाकर बिस्कुट बनाया? पुलिस की जांच में नया एंगल

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दान से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है। मंदिर से चोरी हुए सोने के आभूषणों का सुराग लगाने में जुटी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) को शक है कि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने इन गहनों को पिघलाकर सोने के बिस्कुट में तब्दील कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया ताकि गहनों की असली पहचान हमेशा के लिए मिटाई जा सके और पुलिस उन तक न पहुंच पाए। कई जगहों पर छापेमारी के बाद भी जब गायब आभूषण बरामद नहीं हुए, तो जांच टीम का यह शक और गहरा हो गया है।

मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी के आला अधिकारी खुद राम मंदिर पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन करने के बाद टीम ने मंदिर के प्रभारी के.डी. बाबू से लंबी पूछताछ की। अधिकारियों ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे, गहनों के रख-रखाव और उनके स्टोरेज की पूरी व्यवस्था को समझा।

इसके साथ ही जांच टीम ने सरकारी टकसाल (भारत सरकार मिंटिंग कॉर्पोरेशन) और बैंकों को भेजे गए सोने-चांदी का पूरा ब्योरा तलब किया है। दरअसल, पहले चरण में ट्रस्ट की तरफ से 9.44 क्विंटल (करीब 944 किलोग्राम) चांदी को जांच और पिघलाने के लिए सरकारी टकसाल भेजा गया था, ताकि उसकी शुद्धता का पता लगाया जा सके। पुलिस अब इस पूरी प्रक्रिया के कागजात खंगाल रही है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान मामले की फॉरेंसिक जांच भी हो; अजय राय ने CM योगी को लिखी चिट्ठी

ट्रस्ट की बैठक में सिर्फ कैश का हिसाब, गहनों की अनदेखी?

जांच में एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों की मानें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हर तीन महीने में होने वाली बैठकों में सिर्फ नकदी और आमदनी की ही समीक्षा की जाती थी। भक्तों की ओर से चढ़ाए गए सोने, चांदी और दूसरे कीमती आभूषणों की कुल मात्रा, उनकी कीमत और स्टॉक को लेकर कभी गंभीरता से विस्तृत चर्चा नहीं हुई।

जबकि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि मंदिर को दान में लगभग 13 क्विंटल चांदी और करीब 20 किलो सोना मिल चुका है। अब इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर आरोपियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर से 800 ग्राम सोने वाली मानस भी गायब, पूर्व गृह सचिव के आरोपों से सनसनी

5 साल के खातों का होगा री-ऑडिट, अब तक 8 गिरफ्तार

यह पूरा मामला इसी साल 7 जून को सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को FIR दर्ज की गई और अब तक दान गिनने के काम से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर जब अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की, तो उसके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। अविनाश मंदिर में चढ़ावा गिनने की टीम का हिस्सा था। अब एसआईटी पिछले 5 साल के खर्चों, मंदिर निर्माण पर हुए भुगतान और मिले हुए सोने-चांदी का नए सिरे से री-ऑडिट कराने जा रही है।

एसआईटी ने इस मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर के अधिकारी गोपाल राव से भी तीखे सवाल-जवाब किए हैं। विवाद बढ़ता देख चंपत राय और अनिल मिश्रा पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, जिस पर 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बड़ी बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:चंपत राय के समर्थन में उतरे संत, मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर नहीं करने की मांग

कांग्रेस और RSS आमने-सामने

इस घोटाले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि ट्रस्ट बनने से पहले देश-दुनिया से बटोरे गए पूरे चंदे का हिसाब जनता के सामने रखा जाए और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो।

वहीं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी इस पर सख्त नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि इस चोरी ने देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो जो मिसाल बने।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Ram Mandir Controversy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।