'हमारा पोता गुटखा या पान भी नहीं चबाता' राम मंदिर दान चोरी पर बोलीं अनुकल्प मिश्रा की दादी

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर छापेमारी के बीच उसकी दादी ने उसे सीधा और व्यसनमुक्त बताया है। हालांकि, पुलिस जांच के अनुसार अनुकल्प और उसके साले लवकुश ने ही कुंभ मेले के दौरान सबसे ज्यादा चंदा चुराया!

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच कर रही पुलिस ने जब मुख्य आरोपियों में से एक, अनुकल्प मिश्रा के घर पर छापा मारा, तो वहां का नजारा और बातें थोड़ी हैरान करने वाली थीं। एक तरफ जहां पुलिस अनुकल्प को इस पूरे महाघोटाले के मास्टरमाइंड्स में से एक मान रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी दादी अपनी पोते की तारीफ करते नहीं थक रहीं।

अनुकल्प मिश्रा की दादी सीता देवी ने बड़े ही तल्ख लहजे में मीडिया से कहा, "मेरा अनुकल्प बहुत ही सीधा और प्यारा बच्चा है। वह कभी किसी की बुराई या चुगली नहीं करता। न ही वह आवारा लड़कों की तरह बाहर घूमता है, और उसे तो गुटखा या पान चबाने जैसी कोई बुरी आदत भी नहीं है।"

जीजा साले ने मिलकर उड़ाया सबसे ज्यादा चंदा! दादी भले ही अनुकल्प को सीधा बता रही हों, लेकिन पुलिस की फाइलों में कहानी बिल्कुल अलग है। जांच में सामने आया है कि इस चंदा चोरी में सबसे बड़ी रकम दो जीजा अनुकल्प मिश्रा और साले लवकुश मिश्रा ने मिलकर उड़ाई है।

पुलिस के मुताबिक, इन दोनों जीजा साले ने चंदे के पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो-आराम और जमीन-जायदाद खरीदने के लिए किया। पुलिस ने अब तक इनके नाम पर दर्ज आधे दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टीज (जमीन और मकान) का पता लगा लिया है।

कुंभ मेले के दौरान हुई 'महाचोरी' अयोध्या पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में सबसे बड़ी चोरी साल 2025 की शुरुआत में हुए कुंभ मेले के दौरान हुई थी।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आठों आरोपी कुंभ मेले से पहले भी छोटी-मोटी चोरियां कर रहे थे। लेकिन कुंभ मेले के दौरान जब देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं के कारण मंदिर के चढ़ावे में अचानक भारी उछाल आया, तो इन आरोपियों की नीयत डोल गई। सबने मिलकर एक बड़ा गैंग बनाया और चंदे की एक बड़ी रकम पर हाथ साफ कर दिया।

अब ED और इनकम टैक्स विभाग करेंगे बड़ी कार्रवाई इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अयोध्या पुलिस अब इस केस को देश की बड़ी जांच एजेंसियों को सौंपने की तैयारी कर रही है:

प्रॉपर्टी की जांच : आरोपियों की बेहिसाब संपत्ति का सच सामने लाने के लिए इनकम टैक्स (आयकर) विभाग की मदद ली जा रही है।

: आरोपियों की बेहिसाब संपत्ति का सच सामने लाने के लिए इनकम टैक्स (आयकर) विभाग की मदद ली जा रही है। मनी ट्रेल की जांच : पैसों के इस बड़े हेरफेर और ट्रांसफर के रास्ते का पता लगाने के लिए पुलिस जल्द ही ED (प्रवर्तन निदेशालय) को पत्र लिखेगी।

: पैसों के इस बड़े हेरफेर और ट्रांसफर के रास्ते का पता लगाने के लिए पुलिस जल्द ही ED (प्रवर्तन निदेशालय) को पत्र लिखेगी। बैंक कर्मचारी भी निशाने पर: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं। दरअसल, मंदिर का चंदा गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के 14 लोगों की टीम तैनात थी, जिसमें 11 बैंक कर्मचारी और 3 ट्रस्ट के सदस्य थे। पुलिस को पक्का शक है कि बैंक वालों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी चोरी मुमकिन नहीं थी।