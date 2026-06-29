राम मंदिर चंदा घोटाला: SBI ने 3 महीने पहले ही की थी गिनती करने वाले स्टाफ को हटाने की मांग!

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में SIT अब SBI के 6 कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। खुलासा हुआ है कि बैंक ने 3 महीने पहले ही नोट गिनने वाले स्टाफ को हटाने की मांग की थी। नियमों की भी अनदेखी हुई।

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए दान में हुई कथित हेराफेरी और चोरी का मामला अब काफी गंभीर हो गया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) का शिकंजा अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कर्मचारियों पर भी कसता जा रहा है। मामले की गहराई से जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस अब इस घोटाले में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की जांच कर रही है।

SBI कर्मचारियों पर गहराया शक, पुलिस करेगी पूछताछ मामले से जुड़ी ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राम मंदिर दान घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए अयोध्या पुलिस और SIT अब SBI के छह कर्मचारियों से पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि मंदिर के दान पात्रों से पैसे गायब करने और पैसों के लेन-देन के इस खेल में बैंक के इन अंदरूनी कर्मचारियों की भी कोई भूमिका हो सकती है। हालांकि, एसबीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे जांच एजेंसी (SIT) को हर संभव सहयोग दे रहे हैं और बैंक इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

3 महीने पहले ही स्टाफ को हटाने की आई थी बात इस मामले में एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब तीन महीने पहले ही मंदिर ट्रस्ट से उन कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा था जो दान के पैसों की गिनती के काम में लगे हुए थे। बैंक को पहले ही कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होने लगा था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने उन कर्मचारियों को वहां से हटाने की मांग की थी।

नियमों की उड़ाई गईं धज्जियां: गायब मिलीं सीसीटीवी फुटेज SIT की शुरुआती जांच में मंदिर प्रशासन और पैसे गिनने की व्यवस्था में बेहद गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं, जैसे:

नियमों का उल्लंघन: साल 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच हुई एक बैठक में नियम तय हुए थे कि पैसे गिनने वाले स्टाफ के कपड़ों में कोई जेब नहीं होगी, उनके आने-जाने पर सुरक्षा गार्ड द्वारा चेकिंग की जाएगी। लेकिन असल में इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था।

दान पात्र की चाबियां गलत हाथों में: नियमों के खिलाफ जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एक पूर्व ड्राइवर (टिन्नू यादव) के पास कई दान पात्रों की चाबियां थीं, जिससे पैसे निकालना बेहद आसान हो गया था।

CCTV फुटेज डिलीट हुई: सबसे गंभीर बात यह है कि जहां पैसे गिने जाते थे, वहां की सीसीटीवी फुटेज को नियम के मुताबिक 180 दिनों तक सुरक्षित रखना था, लेकिन उसे केवल 45 दिनों में ही डिलीट या हटा दिया गया।