राम मंदिर: चंदा गिनने वालों को पहनने होते थे बिना जेब वाले कपड़े, फिर भी उड़ी नियमों की धज्जियां, SIT जांच में खुलासा

अयोध्या राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप के बाद SIT जांच में सुरक्षा नियमों (SOP) के गंभीर उल्लंघन का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि बिना जेब वाले कपड़ों का ड्रेस कोड, सुरक्षा चेकिंग और गार्ड की तैनाती जैसे नियम नहीं माने गए।

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की ओर से चढ़ाए गए दान में हेराफेरी का मामला अब एक बड़े विवाद में बदल गया है। इस सनसनीखेज मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में मंदिर के डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में भारी लापरवाही और नियमों (SOP) के उल्लंघन का खुलासा किया है।

इस मामले में अब तक कैश और कीमती सामानों की गिनती से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि SIT की जांच में अब तक क्या-क्या बड़े खुलासे हुए हैं:

सुरक्षा नियमों (SOP) की उड़ाई गईं धज्जियां साल 2025 में राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के प्रतिनिधियों ने मिलकर दान की गिनती के लिए कुछ कड़े नियम (SOP) तय किए थे। लेकिन जांच में सामने आया है कि इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था:

बिना जेब वाले कपड़े: नियम के मुताबिक, नोटों की गिनती करने वाले स्टाफ के लिए एक ड्रेस कोड था, जिसमें बिना जेब वाले कपड़े पहनना अनिवार्य था, ताकि कोई पैसा न छिपा सके। इस नियम को ताक पर रख दिया गया।

चेकिंग और गार्ड गायब: गिनती वाले कमरे में आने-जाने वाले हर शख्स की तलाशी होनी थी और वहां 'सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज' (SIS) का गार्ड तैनात रहना था। लेकिन जमीनी स्तर पर न तो कोई तलाशी ली जा रही थी और न ही वहां गार्ड मौजूद था।

CCTV फुटेज गायब: सबसे बड़ी लापरवाही यह मिली कि नोटों की गिनती वाले कमरे की CCTV फुटेज को 180 दिनों (6 महीने) तक सुरक्षित रखना अनिवार्य था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर फुटेज को सिर्फ 45 दिनों में ही मिटा दिया गया।

चंपत राय के पूर्व ड्राइवर के पास थीं दानपात्र की चाबियां SIT की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला नाम सामने आया है। नियमों के खिलाफ जाकर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है, उसके पास कई 'हुंडियों' (दानपात्र) की चाबियां थीं।

कैसे हुआ खेल: जिन दानपात्रों की चाबियां टिन्नू यादव के पास थीं, उन्हीं में से पैसे गायब किए गए। इतना ही नहीं, टिन्नू ने अपने एक रिश्तेदार मनीष कुमार यादव को भी मंदिर के कैश-काउंटिंग यूनिट में नौकरी पर लगवा दिया था।

बाथरूम से मिले थे ₹2.5 लाख, अब तक ₹80 लाख बरामद यह विवाद तब और गहरा गया जब एसआईटी के गठन से ठीक पहले, डोनेशन काउंटिंग रूम के पास बने एक बाथरूम से ₹2.5 लाख नकद लावारिस हालत में बरामद हुए थे।

अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 के पास से करीब ₹80 लाख कैश और कुछ विदेशी मुद्रा बरामद कर ली है। सभी 8 आरोपियों को अदालत ने सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

राजनीतिक घमासान और ट्रस्ट का रुख इस मामले को सबसे पहले 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था और दान में भारी हेराफेरी का आरोप लगाया था।

शुरुआत में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इंटरनल ऑडिट (आंतरिक जांच) में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को SIT जांच के आदेश दिए। एसआईटी ने महज 6 दिनों में ही इस बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश कर 23 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसके बाद 25 जून को FIR दर्ज कर गिरफ्तारियां की गईं।

कौन हैं वो 8 आरोपी जो हुए गिरफ्तार? SIT की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं: