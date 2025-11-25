अयोध्या का ‘माई बाड़ा आश्रम’, यहां 1915 से महिलायें ही निभा रहीं महंत-सेविका की भूमिका

संक्षेप: अयोध्या का माई बाड़ा आश्रम 1915 से ही निजी जीवन में पीड़ित महिलाओं का ठिकाना बना हुआ है। इस आश्रम की कमान, महंत से लेकर पुजारी और पहरेदार तक, सभी पदों पर केवल शोषित महिलाएं ही संभालती हैं।

रामनगरी अयोध्या में राममंदिर से महज चार किलोमीटर के फासले पर एक आश्रम 1915 से जरूरतमंद महिलाओं का सुरक्षित ठौर बनने के साथ ही नारीशक्ति की अनूठी मिसाल बना हुआ है। अपने निजी जीवन में किसी न किसी वजह से व्यथित महिलाएं यहां एक आश्रम चला रही हैं। आश्रम में महंत, सेवादार, पुजारी, और पहरेदार सभी पदों की जिम्मेदारी वही शोषित पीड़ित महिलाएं अपने कंधों पर उठा रही हैं। राम नाम जपने के साथ ही अपना जीवनयापन कर रही हैं। रामघाट क्षेत्र के माई बाड़ा आश्रम का संचालन खुद कर रही हैं।

थोड़ी मदद तो थोड़ा काम से चल रहा आश्रम इस नाम से यहां तीन आश्रम हैं।अलग बगल स्थित तीनों आश्रम में कुल दो दर्जन से अधिक महिलाएं रहती हैं। इनकी कोई निश्चित आय नहीं है। आपसी सहयोग से ही इन महिलाओं का दैनिक खर्च निकलता है। 110 वर्ष पुराने इस आश्रम के कोई न कोई गुरु बहनों के सहारे यहां कुछ अनाज आ जाता है। महंत कृष्णा कहती हैं कि बिहार के भभुआ, बक्सर, मध्यप्रदेश के रीवां की गुरु बहनों या श्रद्धालुओं के यहां से कुछ अनाज आ जाता है। इसके अलावा कुछ निश्चित नहीं है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जो कभी कभी आते हैं उनसे कुछ कपड़े आदि मिल जाया करते हैं। इसके अलावा दो गाय के सहारे कुछ खर्च निकल जाता है। उन्होंने बताया कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं जो श्रद्धा से आ जाय वो ठीक नहीं तो कम में गुजारा करते हैं। आज तक अपने आश्रम में किसी भी पद पर किसी भी पुरुष को जगह नहीं दी।