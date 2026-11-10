सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनेगी अयोध्या, अखिलेश यादव बोले- तेल के साथ घी भी देंगे

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम नगरी अयोध्या के लिए एक साथ कई घोषणाएं की हैं। कहा कि सरकार में आने पर तेल के साथ ही घी भी दिया जाएगा। व्यापारियों और नाविकों के लिए भी ऐलान किए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम नगरी अयोध्या को लेकर चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। सोमवार को दीपोत्सव के बाद तेल बटोरते लोगों का वीडियो शेयर कर मुफ्त राशन में तेल भी देने का वादा करने के बाद अब घी भी देने की घोषणा की है। कहा कि अयोध्या राम मंदिर के दान में हुई चोरी से लगी चोट को दुरुस्त करने के लिए कई काम किए जाएंगे। चोरी के बाद कम हो रहे श्रद्धालुओं के कारण कारोबारियो को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए कई काम किए जाएंगे।

सोमवार की रात एआई से बने अयोध्या के दीपोत्सव का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या नगरी के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए हम वचनबद्ध हैं। राम-मंदिर की चोरी से आहत होकर जिस प्रकार अयोध्या आने वाले आस्थावान और श्रद्धालु दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, हम उसे सुधारेंगे भी और संवारेंगे भी। अयोध्या के मंदिर को पारदर्शी व्यवस्था देकर विश्वास की भी पुनर्स्थापना करेंगे। इसे वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर देकर हम अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' बनाएंगे।

कोई गरीबों को बेंत मारकर बेइज्जत नहीं करेगा

अखिलेश ने कहा कि हम एक ऐसी अयोध्या बनाएंगे, जहां कोई भी अहंकारी, तेल बटोरती किसी गरीब स्त्री या बच्चे-बच्ची को बेंत मारकर बेइज़्ज़त और उत्पीड़ित नहीं करेगा। हम सरकार में आकर राशन में ‘तेल-घी’ भी देकर शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

अखिलेश ने कहा कि हम अयोध्या में परंपरागत नौकायन को बढ़ावा देंगे, जिससे परंपरागत नाविकों को उसका लाभ मिले और भगवान राम और निषादराज का प्रगाढ़ संबंध फिर से स्थापित हो सके। भाजपा इस संबंध को तोड़ना चाह रही है क्योंकि भाजपाई प्रभुत्ववाद कभी नहीं चाहता है कि प्रभु राम और पीडीए समाज का गले मिलने का कोई भी दृश्य किसी को याद रहे।

बाहरी ठेकेदार बाहर होंगे, जमीन खरीद की जांच उन्होंने कहा कि हम अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त कराएंगे और ज़मीन की जांच बैठाएंगे। बाहरी लोगों ने ही अयोध्या को लूटा है। सर्किल रेट के महाघोटाले से जुड़े भाजपाई नेता और भ्रष्ट अधिकारी कोई भी बच नहीं पाएगा। अयोध्या की लूट से भरे उनके ख़ज़ाने खंगाले जाएंगे।