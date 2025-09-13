26 लाख दीपों से रोशन होगी अयोध्या, इस बार आसमान में दिखेगी ग्रीन फायर वर्क्स की धूम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा 19 अक्तूबर को दीपोत्सव में ग्रीन फायर वर्क्स शो का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फायर वर्क्स के मानक पर आधारित होगा।

अयोध्या में इस बार की दिवाली अनूठे अनुभव का एहसास कराएगी। दीपोत्सव पर आतिशबाजी भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रहेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा 19 अक्तूबर को दीपोत्सव में ग्रीन फायर वर्क्स शो का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फायर वर्क्स के मानक पर आधारित होगा। यह आतिशबाज़ी प्रदूषण मुक्त होगी। इसके साथ ही दीपोत्सव में पर्यटकों को संगीत और तकनीक के साथ कोरियोग्राफी का अनूठा अनुभव देखने के साथ सुनने को मिलेगा। इस बार अयोध्या में 26 लाख दीप जलाए जाएंगे।

पर्यटन विभाग द्वारा दीपोत्सव-25 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भक्ति-भाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के बीच इस बार ग्रीन फायरवर्क्स शो खास आकर्षण का केंद्र होगा, जो आस्था और नवाचार को साथ लाकर एक प्रदूषण-मुक्त रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। करीब 10 मिनट तक चलने वाला यह शो संगीत, लेजर इफेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी से सजा होगा। कई मीटर से ऊंचाई तक उठने वाली आतिशबाजी सरयू के जल पर अद्भुत प्रतिबिंब बिखेरेंगी।