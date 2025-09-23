अयोध्या को फिर मिलने जा रही 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें, योगी करेंगे शिलान्यास

अयोध्या को फिर 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें मिलने जा रही है। दीपोत्सव पर योगी लगभग 50 योजनाओं को हरी झंडी देकर आमजन के लिए लोकार्पित करेंगे। इसके साथ ही लगभग इतनी ही योजनाओं का शिलान्यास सीएम रामकथा पार्क से करेंगे।

रामनगरी अयोध्या को करोड़ों रुपये की सौगात मिलने जा रही है। दीपोत्सव पर अयोध्या को 1700 करोड़ रुपये की योजनाओं का तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। योगी लगभग 50 योजनाओं को हरी झंडी देकर आम जन के लिए लोकार्पित करेंगे। इसके साथ ही लगभग इतनी ही योजनाओं का शिलान्यास सीएम रामकथा पार्क से करेंगे।

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि जिला प्रशासन से ऐसी योजनाओं की सूची विस्तृत विवरण के साथ शासन ने मांगी है। शासन को सूची भेजी गई है। संस्तुति मिलते ही लोकार्पण व शिलान्यास की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लगभग 1700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होना है। इसमें मुख्य रूप से मवई का आयुर्वेदिक मेडिकल ककालेज व कुछ ओवर ब्रिज शामिल हैं।

49 करोड़ की लागत से बने आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का होगा लोकार्पण मवई ब्लॉक क्षेत्र के हुनहुना गांव में विगत वर्ष 4 वर्षों से निर्माणाधीन राजकीय आयुवर्दिक मेडिकल कालेज के भी लोकार्पण की तैयारी है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2021-22 में शुरु कराया गया।जिसका निर्माण कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज को सौंपा गया था।लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदाई संस्था द्वारा इसके भवन आदि का निर्माण कराया गया। 4920.53 करोड़ की लागत से बने इस आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के नोडल अफसर डीओ अयोध्या डॉ. महेंद्र सिंह विष्णु ने बताया मेडिकल कालेज व चिकित्सालय का भवन बनकर तैयार हो गया। इसे हैंडओवर लेकर सर्वप्रथम दो वर्ष के लिए इसमें चिकित्सा सेवा(ओटी) आदि शुरु कर दिया जाएगा।दो वर्ष बाद जब चिकित्सा सेवाएं एसीआईएसएम मानक के अनुरूप रहेगी तब शासन की ओर से इस मेडिकल कालेज में पढ़ने के लिए 60 बच्चों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

तीन ओवरब्रिज बनकर तैयार, इनका भी होगा लोकार्पण रामनगरी में तीन रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। इन पुलों से वाहनों का आवागमन फिलहाल हो रहा है। इन तीनो ओवरब्रिज का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। उप्र राज्य सेतु निगम के परियोजना अधिकारी रोहित अग्रवाल के अनुसार जो तीन उपरिरगामि बनकर उदघाटन के लिए तैयार हैं उनमें बहराइच-फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग एनएच 30 के चैनेज 118.25 से 199.200 तक रेलवे सम्पार वाराणसी-लखनऊ रेल सेक्शन दर्शननगर के पास चार लेन उपरिगामि सेतु तैयार है।