अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ही करने लगे योगी से बुलडोजर चलाने की मांग, जानें पूरा मामला

यूपी के अयोध्या जिले में पुलिस चौकी क्षेत्र सेक्स रैकेट खुलासे के बाद अब सपा सांसद अयोध्या प्रसाद ने योगी सरकार से बुलडोजर ऐक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब तक इस अवैध धंधे में मिलीभगत रखने वाले चौकी प्रभारियों पर कठोर कार्रवाई हो।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस चौकी क्षेत्र में सेक्स रैकेट के खुलासे से सियासत गरमा गई है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की मर्यादा की धरती अयोध्या इस प्रकरण से कलंकित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि फतेहगंज चौकी से चंद मीटर की दूरी पर पुलिस के संरक्षण में चकलाघर संचालित हो रहा था, लेकिन उच्चाधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सांसद ने योगी सरकार से मांग की कि जिस मकान में यह रैकेट चल रहा था, उस पर बुलडोजर चलाया जाए और अब तक इस अवैध धंधे में मिलीभगत रखने वाले चौकी प्रभारियों पर कठोर कार्रवाई हो।

अवधेश प्रसाद ने चेतावनी दी कि यदि कठोर कदम नहीं उठाए गए तो वे इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। उन्होंने बुधवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान ये बातें कहीं। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, बख्तियार खान, कुंवर बहादुर सिंह, रामजी पाल और शावेज जाफरी भी मौजूद रहे।

सांसद ने बताया कि यह चकलाघर खीर गली मोहल्ले में संचालित किया जा रहा था। हैरानी की बात है कि इसके ठीक बगल में मां संतोषी का मंदिर और एक मस्जिद भी स्थित है। उन्होंने कहा कि इस अवैध गतिविधि ने पूरे मोहल्ले के सामाजिक माहौल को दूषित कर दिया है। युवाओं और युवतियों की शादियों में दिक्कतें आ रही हैं, कई बेटियों के रिश्ते टूट गए। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि चकलाघर संचालक का मोहल्ले में आतंक था। यदि कोई शिकायत करता तो उसे पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न की धमकी दिलाई जाती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद मोहल्ले के घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनीं।