राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों में बढ़ी तल्खी, एक दूसरे पर निशाना, पुनर्गठन को लेकर विहिप में हलचल

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी के मामले में अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच ही तल्खी बढ़ती दिख रही है। एक दूसरे पर इशारों में निशाना साधा जा रहा है। इस बीच ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर विहिप में हलचल तेज हो गई है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद उठे राजनीतिक तूफान और एसआईटी की जांच के बढ़ते दायरे ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के आपसी रिश्तों में भी तल्खी पैदा कर दी है। एक-दूसरे पर ही इशारों में निशाना साधा जा रहा है। पहले निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने राम मंदिर की व्यवस्था व निगरानी में प्रोफेशनल लोगों की कमी का मुद्दा उठा कर ट्रस्टियों को घेरने की कोशिश की। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के द्वारा एसआईटी को भेजे गये पत्र के वायरल हो जाने से दूसरे ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र पूरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) में हलचल तेज हो गई है।

कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपना बचाव करते दिखे उधर, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी भी खुद अपना बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने दो पेज का खुला पत्र रामभक्तों के नाम जारी किया। ट्रस्ट की बैठक के बाद मीडिया के सवालों से घिरे ट्रस्ट कोषाध्यक्ष लगातार घटना से स्वयं का सम्बन्ध नहीं होने की बात भी कर रहे हैं। वह लगातार कह रहे हैं कि जो दान की राशि खाते में आ गयी, उसके लेन देन की जिम्मेदारी मेरी है। उसमें किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। जो धनराशि खाते में नहीं आई, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

फिलहाल एसआईटी की जांच राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजस्व व पूंजीगत व्यय तक पहुंचने की आशंका बढ़ गई है जिसमें कई मदों के खर्चे संदेह पूर्ण हैं। इन मदों में खर्च का भुगतान खाते के जरिए किया गया है। ऐसी स्थिति में कोषाध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी बनेगी जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रकरण में संघ की ओर से नियुक्त पालक व संघ के अखिल भारतीय अधिकारी भैया जी जोशी का परिदृश्य से बाहर रहना भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है।

महंत गोविंद देव से यतींद्र मोहन की मुलाकात अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी से प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक यतीन्द्र मोहन मिश्र की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बुधवार की सुबह इन दोनों लोगों ने बंद कमरे में आधे घंटे वार्तालाप किया है। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्वर्गवास के बाद ट्रस्ट में एक पद रिक्त है। पिछले दिनों ट्रस्ट की बैठक में सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने खाली पद को भरने में यतीन्द्र के नाम की चर्चा की थी। हालांकि यतीन्द्र मिश्र ने मुलाकात को सामान्य बताया है। उनका कहना है कि जब भी महंत श्री अयोध्या आते हैं वह उनसे मिलने जरूर जाते हैं।

ट्रस्ट पुनर्गठन को लेकर बढ़ी संतों व विहिप की हलचल रामनगरी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को प्रस्तावित कार्यकारिणी की बैठक को लेकर हलचल बढ़ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाना है और इस ट्रस्ट में दिवंगत अयोध्या नरेश विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र के रिक्त स्थान पर जहां नये सदस्य की नियुक्ति की जानी है, वहीं ट्रस्ट महासचिव चंपतराय व ट्रस्टी डा अनिल मिश्र के रिक्त पद पर भी ताजपोशी होनी है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की बेताबी अलग-अलग सभी पक्षों को है। इसी क्रम में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय पदाधिकारी दिनेश व अशोक तिवारी ने निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास से भेंट कर बंद कमरे में गोपनीय बातचीत की।

अलग-अलग संत मंडली से गोविंददेव की मुलाकात दूसरी तरफ ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी से अलग-अलग संत मंडली ने भेंट कर मंदिर आंदोलन से जुड़े अयोध्या के संतों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का तर्क रखा। इस तर्क के साथ यह भी दबाव डाला जा रहा है कि नियुक्ति रामानंदीय परम्परा से जुड़े संत की हो। इसी सिलसिले में बड़ा भक्तमाल महंत अवधेश दास के साथ जानकी घाट महंत जन्मेजय शरण व श्रीराम वल्लभा कुंज के अधिकारी स्वामी राजकुमार दास प्रमुख रूप से शामिल रहे।