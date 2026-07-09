Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों में बढ़ी तल्खी, एक दूसरे पर निशाना, पुनर्गठन को लेकर विहिप में हलचल

By Yogesh Yadav
अयोध्या। संवाददाता
Follow us on Google News
share

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी के मामले में अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच ही तल्खी बढ़ती दिख रही है। एक दूसरे पर इशारों में निशाना साधा जा रहा है। इस बीच ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर विहिप में हलचल तेज हो गई है।

राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों में बढ़ी तल्खी, एक दूसरे पर निशाना, पुनर्गठन को लेकर विहिप में हलचल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद उठे राजनीतिक तूफान और एसआईटी की जांच के बढ़ते दायरे ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के आपसी रिश्तों में भी तल्खी पैदा कर दी है। एक-दूसरे पर ही इशारों में निशाना साधा जा रहा है। पहले निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने राम मंदिर की व्यवस्था व निगरानी में प्रोफेशनल लोगों की कमी का मुद्दा उठा कर ट्रस्टियों को घेरने की कोशिश की। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के द्वारा एसआईटी को भेजे गये पत्र के वायरल हो जाने से दूसरे ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र पूरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) में हलचल तेज हो गई है।

कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी अपना बचाव करते दिखे

उधर, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी भी खुद अपना बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने दो पेज का खुला पत्र रामभक्तों के नाम जारी किया। ट्रस्ट की बैठक के बाद मीडिया के सवालों से घिरे ट्रस्ट कोषाध्यक्ष लगातार घटना से स्वयं का सम्बन्ध नहीं होने की बात भी कर रहे हैं। वह लगातार कह रहे हैं कि जो दान की राशि खाते में आ गयी, उसके लेन देन की जिम्मेदारी मेरी है। उसमें किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। जो धनराशि खाते में नहीं आई, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है? चंपत राय के लेटर से खलबली, बैठकों का दौर तेज

फिलहाल एसआईटी की जांच राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजस्व व पूंजीगत व्यय तक पहुंचने की आशंका बढ़ गई है जिसमें कई मदों के खर्चे संदेह पूर्ण हैं। इन मदों में खर्च का भुगतान खाते के जरिए किया गया है। ऐसी स्थिति में कोषाध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी बनेगी जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रकरण में संघ की ओर से नियुक्त पालक व संघ के अखिल भारतीय अधिकारी भैया जी जोशी का परिदृश्य से बाहर रहना भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है।

महंत गोविंद देव से यतींद्र मोहन की मुलाकात

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी से प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक यतीन्द्र मोहन मिश्र की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बुधवार की सुबह इन दोनों लोगों ने बंद कमरे में आधे घंटे वार्तालाप किया है। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्वर्गवास के बाद ट्रस्ट में एक पद रिक्त है। पिछले दिनों ट्रस्ट की बैठक में सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने खाली पद को भरने में यतीन्द्र के नाम की चर्चा की थी। हालांकि यतीन्द्र मिश्र ने मुलाकात को सामान्य बताया है। उनका कहना है कि जब भी महंत श्री अयोध्या आते हैं वह उनसे मिलने जरूर जाते हैं।

ट्रस्ट पुनर्गठन को लेकर बढ़ी संतों व विहिप की हलचल

रामनगरी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को प्रस्तावित कार्यकारिणी की बैठक को लेकर हलचल बढ़ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाना है और इस ट्रस्ट में दिवंगत अयोध्या नरेश विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र के रिक्त स्थान पर जहां नये सदस्य की नियुक्ति की जानी है, वहीं ट्रस्ट महासचिव चंपतराय व ट्रस्टी डा अनिल मिश्र के रिक्त पद पर भी ताजपोशी होनी है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की बेताबी अलग-अलग सभी पक्षों को है। इसी क्रम में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय पदाधिकारी दिनेश व अशोक तिवारी ने निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास से भेंट कर बंद कमरे में गोपनीय बातचीत की।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरी: तीनों आरोपियों संग मीटिंग प्वाइंट पहुंची पुलिस, सीन रीक्रिएट

अलग-अलग संत मंडली से गोविंददेव की मुलाकात

दूसरी तरफ ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी से अलग-अलग संत मंडली ने भेंट कर मंदिर आंदोलन से जुड़े अयोध्या के संतों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का तर्क रखा। इस तर्क के साथ यह भी दबाव डाला जा रहा है कि नियुक्ति रामानंदीय परम्परा से जुड़े संत की हो। इसी सिलसिले में बड़ा भक्तमाल महंत अवधेश दास के साथ जानकी घाट महंत जन्मेजय शरण व श्रीराम वल्लभा कुंज के अधिकारी स्वामी राजकुमार दास प्रमुख रूप से शामिल रहे।

महंत जन्मेजय शरण ने बताया कि राम मंदिर के संदर्भ में आंदोलन से जुड़े रामानंदीय परम्परा के संतों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आग्रह किया गया। हालांकि श्रीराम वल्लभा कुंज के अधिकारी स्वामी राजकुमार दास ने इससे इंकार किया। उन्होंने बताया कि स्वामी गोविंद देव हमारे बाबा गुरु के आत्मीय रहे हैं। इसके कारण हम लोगों का पुराना सम्बन्ध है। इस दृष्टि से शिष्टाचार भेंट की गयी। इस दौरान राम मंदिर से सम्बन्धित संक्षिप्त चर्चा हुई, जिसमें रामभक्तों की आस्था पर किसी तरह की आंच न आए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बातें हुईं। उन्होंने रामभक्तों से अपील भी की कि वह किसी भ्रम का शिकार न हों। राम मंदिर हम सबकी आस्था का केंद्र है। यहां जल्द सब ठीक होगा।

ये भी पढ़ें:चंपत राय के कारण इतना बड़ा संकट, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंददेव ने अब फोड़ा ठीकरा
ये भी पढ़ें:राम मंदिर के बाथरूम में रुपए, 40 दिन में 70 बार चोरी, SIT की रिपोर्ट आई सामने
ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरों ने VIP ट्रीटमेंट के नाम पर भी की कमाई, खुलने लगे कई राज
ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरी: साजिशन की गई आडिट रिपोर्ट की अनदेखी, बचने के लिए फुटेज गायब
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Controversy Ayodhya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।