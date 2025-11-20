अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य तैयारियां, कलश यात्रा से उत्सव आगाज, कल से 5 दिन अनुष्ठान

संक्षेप: अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य तैयारियां हैं। ध्वजारोहण के अनुष्ठान से पहले गुरुवार को 501 कलशों के साथ भव्य शोभायात्रा से उत्सव का आगाज हुआ है।इसी भव्य तैयारी की कड़ी में शुक्रवार से शुरू हो रहा पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान, जिसकी प्रथम शृंखला गुरुवार को सरयू तट से निकली भव्य कलश यात्रा बनी।

यूपी के अयोध्या राममंदिर में ध्वजारोहण के अनुष्ठान से पहले गुरुवार को 501 कलशों के साथ भव्य शोभायात्रा ने अयोध्या धाम को राम के रंग में रंग दिया। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या एक और ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। 25 नवंबर का ध्वजारोहण का क्षण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि करोड़ों सनातन भक्तों की भावनाओं और रामायणकालीन परंपरा का पुनर्जागरण होगा। इसी भव्य तैयारी की कड़ी में शुक्रवार से शुरू हो रहा पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान, जिसकी प्रथम शृंखला गुरुवार को सरयू तट से निकली भव्य कलश यात्रा बनी।

महर्षि वशिष्ठ वेद विद्यालय मांझा तिहुरा व वेद विद्यालय कारसेवक पुरम सहित अन्य गुरुकुलों के बटुक ब्रह्मचारियों की टोली अग्रिम पंक्ति में धर्म ध्वजा लेकर चल रही थी जबकि उनके पीछे मुख्य यजमान डा. मिश्र व मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव सहित मुख्य आचार्य चंद्र भानु शर्मा, आचार्य इंद्रदेव मिश्र व आचार्य रवीन्द्र पैठाढ़े सहित दर्जनों आचार्यों की टोली और अंत में 501 कलशों के साथ पीत वस्त्र धारी महिलाओं का हुजूम कतारबद्ध होकर चल रहा था।

कलश यात्रा के सबसे आगे फूल-मालाओं से सुसज्जित रथ पर बज रहे मंदिर आंदोलन के गीतों से पूरा वातावरण राम मय हो गया। कलश यात्रा के निर्धारित मार्ग को भी भगवान झंडियों व वंदनवारों से सजाया गया था। यह कलश यात्रा सरयू तट से लता मंगेशकर चौक होकर राम पथ के रास्ते हनुमानगढ़ी, कनक भवन, रामलीला देवस्थानम मंदिर के सामने से रंगमहल बैरियर पहुंची। यहां सभी महिलाओं को मोबाइल जमा कराकर कतारबद्ध रीति से श्रीराम जन्मभूमि परिसर में भेजा गया। यहां यज्ञमंडप में पूजित कलश रखवाने के बाद सभी महिला श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन कराया गया और फिर प्रसाद वितरित कर वापस किया गया। इसके पहले सूचीबद्ध सभी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के लिए प्रवेशिका आवंटित की गयी।