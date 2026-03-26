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रामनवमी पर कल अयोध्या राम मंदिर 2 घंटे पहले खुलेगा, वीआईपी दर्शन एक दिन के लिए बंद

Mar 26, 2026 09:04 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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रामनवमी पर कल अयोध्या राम मंदिर 2 घंटे पहले खुलेगा। गर्भगृह के अंदर और बाहर दर्शन दीर्घा को बढ़ा दिया गया है। वीआईपी दर्शन बंद कर सभी के लिए सामान्य व्यवस्था लागू कर दी गई है।

रामनवमी पर कल अयोध्या राम मंदिर 2 घंटे पहले खुलेगा, वीआईपी दर्शन एक दिन के लिए बंद

अयोध्या में रामनवमी को लेकर भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। रामनवमी पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने बनाई है। इसके लिए राम मंदिर नियत समय से दो घंटे पहले खोल दिया जाएगा फिर निर्वाध दर्शन भीड़ बनी रहने तक चलेगा। गर्भगृह के अंदर और बाहर दर्शन दीर्घा को बढ़ा दिया गया है। वीआईपी दर्शन बंद कर सभी के लिए सामान्य व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक की जगह दो निकास मार्ग बनाए गए हैं। प्रतिदिन श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन प्रसाद वितरित करने वाली सीता रसोई को भीड़ के कारण एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है।

रामजन्मोत्सव के अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए आज हर कोई राम मंदिर में दर्शन करने के लिए लालायित रहेगा। इसलिए मंदिर प्रशासन ने सुबह पांच बजे से दर्शन कराने की व्यवस्था की है। दोपहर में कुछ देर के लिए भी मंदिर नही बंद होगा। देर रात तक श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर के खुले रहने का समय तय करेगी। राम जन्मभूमि परिसर के एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे बताते हैं कि सामान्य दिनों में गर्भगृह में पांच लेन और रामजन्मभूमि पथ पर सात लेन होती है, जिसे बढ़ाकर सात और नौ कर दिया गया है।

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भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए सीता रसोई में प्रतिदिन बटने वाले प्रसाद की व्यवस्था भी बंद

उन्होंने बताया कि जलकल के बगल निकासी मार्ग को गुरुवार को ही खोल दिया गया है। भीड़ के ज्यादा अधिक होने पर अंगद टीला निकास मार्ग को भी खोल दिया जाएगा। इसी के साथ सामान्य दिनों में 30 लॉकर की व्यवस्था रहती है जिसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। जिसमें लगभग 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए सीता रसोई में प्रतिदिन बटने वाले प्रसाद की व्यवस्था भी एक दिन के लिए बंद कर दी गई है।

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रामनवमी के एक दिन पहले पौने तीन लाख ने किया दर्शन

नवरात्र के पहले दिन से ही प्रतिदिन डेढ़ से दो लाख के बीच श्रद्धालु राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहे हैं। रामनवमी के एक दिन पहले शाम तक दो लाख तीस हजार श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे मंदिर बंद होने तक पौने तीन लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान परिसर प्रशासन का था। एसपी सुरक्षा ने बताया राम जन्मभूमि परिसर के सभी पॉइंट पर गजेटेड अफसरों की मौजूदगी सुनिश्चित कर दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी गुरुवार की देर रात से ही मोर्चा संभाल लेंगे।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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