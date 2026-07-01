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राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ मेदांता के ICU में भर्ती

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की  तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महंत को आईसीयू में रखा गया है। उनका इलाज चल रहा है।

राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ मेदांता के ICU में भर्ती

अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ मेंदाता में भर्ती कराए गए हैं। जहां उनकी तबीयत में बुधवार को सुधार है। उन्हें फेफड़े और यूरिन के संक्रमण चलते सोमवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। उन्हें अभी भी आईसीयू में रखा गया है।

महंत नृत्य गोपाल दास को फेफड़ों और पेशाब में संक्रमण (यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन) की समस्या के चलते अयोध्या में तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया था। डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत में पहले से सुधार है। हालांकि अभी उन्हें 4 से 5 रोग अस्पताल में रुकना होगा। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पलमोनरी मेडिसिन और यूरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ टीम उनका इलाज कर रही है। उनकी हालत फिलहाल संतोषजनक है और स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी मेंदाता पहुंचे महंत का हालचाल लेने

वहीं महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी मेंदाता पहुंचे। सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मुलाकात की । अवनीश कुमार अवस्थी ने महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का हालचाल लिया।

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पहले भी कई दिनों तक रह चुके हैं अस्पताल में भर्ती

आपको बता दें कि 88 वर्ष के महंत नृत्य गोपाल दास जी को इससे पहले भी कई बार उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज कई दिनों तक भर्ती रहे हैं और डॉक्टरों को विशेष निगरानी में इलाज भी हो चुका है। दरअसल, महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में शामिल हैं। मंहत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से शुरुआती दिनों से ही जुड़े रहे और अपना पूरा जीवन राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। महंत नृत्य गोपाल वर्ष 1986 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 1992 के बाद राम जन्मभूमि न्यास (वीएचपी द्वारा गठित) के प्रमुख बने और 2006 में बने। इस समय महंत नृत्य गोपाल दास श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पद हैं। उन्होंने भूमि पूजन, राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहकर प्रमुख योगदान दिया।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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