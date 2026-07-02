एकांतवास में हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, बोले- टिन्नू यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच चल रही है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आनी है। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एकांतवास में हैं। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान उन्होंने चढ़ावा प्रकरण के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव को लेकर कहा कि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि चढ़ावा अनियमितता प्रकरण के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इन दिनों सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि वह फिलहाल एकांत में रहकर विशेष जांच दल (एसआईटी) की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही वह पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान उन्होंने चढ़ावा प्रकरण के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
सूत्रों के मुताबिक, करीबी लोगों से बातचीत में चंपत राय ने कहा कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों का दाग लेकर अयोध्या से नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन वह अपने ऊपर लगे आरोपों के साथ यहां से विदा नहीं होना चाहते।
बताया जाता है कि 80 वर्षीय चंपत राय तीर्थ क्षेत्र पुरम में रहते हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि पिछले दिनों में जब कुछ लोग उनका हालचाल जानने पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्रीराम की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए भरोसा जताया कि सत्य सामने आएगा और उन पर लगे आरोप भी दूर होंगे।
गोविंद देव गिरी की भी जवाबदेही
उधर, चढ़ावा प्रकरण की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां जल्द ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से भी पूछताछ कर सकती हैं। जांच का फोकस दानराशि की गणना, बैंक में जमा करने की प्रक्रिया, वित्तीय निगरानी व्यवस्था और ट्रस्ट की जवाबदेही पर है। जांच एजेंसियां यह भी पड़ताल कर रही हैं कि ट्रस्ट और बैंक के बीच दानराशि की गणना, जमा और प्रबंधन को लेकर हुए एमओयू के सभी प्रावधानों का पालन हुआ था या नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था व्यवहार में कितनी प्रभावी रही और यदि कहीं कोई चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है। फिलहाल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है।
राम मंदिर में मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव की बढ़ी सक्रियता
वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की आंच में झुलसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपतराय व दूसरे ट्रस्टी डा. अनिल मिश्र ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके कारण इन दोनों ने मंदिर से भी दूरी बना ली है। वहीं मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव पूरी तरह से सक्रिय हैं और व्यवस्था संचालन में सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में यज्ञशाला में प्रतिष्ठित हनुमान जी के विग्रह को मंगलवार को नवनिर्मित अस्थाई मंदिर के स्मारक में पुर्नप्रतिष्ठित कराया गया। इस अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला के स्थान पर एक अखंड ज्योति रखवाई गयी है। इसके कारण हनुमान जी के विग्रह को ज्योति के पीछे स्थापित किया गया है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें