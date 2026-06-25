अयोध्या राममंदिर: एसआईटी को मिलीं कई बड़ी खामियां, सेंध सिर्फ चढ़ावे में नहीं पूरी व्यवस्था में लगी

अयोध्या राममंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है। जांच में कई बड़ी खामियां मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार यहां की पूरी व्यवस्था में ही सेंध लगाई गई है। एसआईटी ने व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर चल रही विशेष जांच दल की पड़ताल में कई गंभीर खामियां सामने आने की बात कही जा रही है। जांच में दानपेटियों से धनराशि निकालने से लेकर बैंक में जमा कराने तक की प्रक्रिया, कीमती धातुओं के रिकॉर्ड, खरीद-फरोख्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में जिन प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया गया है, उनमें सबसे बड़ी चिंता दानपेटियों से नकदी निकालने, उसे कार्यालय तक ले जाने, गिनती करने और बैंक में जमा कराने की पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था का अभाव बताया गया है।

जांच में यह भी सामने आया कि दानपेटियों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं का समुचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला। इससे चढ़ावे के प्रबंधन और लेखा-जोखा की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

टेंडर, खरीद व्यवस्था में भी पारदर्शियां नहीं इसके अलावा मंदिर सुरक्षा कर्मियों के टेंडर और अन्य सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया में भी पारदर्शी व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई है। जांच दल ने खरीद संबंधी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की भी समीक्षा की है।

रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को नियुक्तियां दिए जाने के मामले की जांच की गई। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

डिजिटल साक्ष्यों को रखने की व्यवस्था नहीं एसआईटी की जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप केवल 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जा रहा था, जबकि मानकों के अनुसार इसे अधिक समय तक संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही पुराने डिजिटल साक्ष्यों के अलग से सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था भी नहीं पाई गई।

इन निष्कर्षों के सामने आने के बाद राम मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने के बाद उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।

ट्रस्ट के पुनर्गठन से लेकर पादर्शिता बढ़ाने की सिफारिश राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशों का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन, प्रशासनिक निगरानी बढ़ाने और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, दानपात्रों में सोना चांदी की गणना पर विशेष जोर दिया गया है।

सीईओ नियुक्त करने, जवाबदेही पर जोर सोशल मीडिया पर किए गए दावों की मानें तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां स्पष्ट और समान रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। इसके साथ ही ट्रस्ट में किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त करने की सिफारिशों के संकेत मिल रहे हैं। ताकि कार्यों की बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

यह भी कहा जा रहा है कि मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) को और अधिक समय दिया जाना चाहिए। मंदिर प्रबंधन में पेशेवर कार्यप्रणाली अपनाने तथा वित्तीय प्रक्रियाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की भी सलाह दी गई है।

चढ़ावे की गणना व्यवस्था को लेकर भी कई सुझाव दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके तहत दानराशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट कराने और प्रतिदिन मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाली नकदी की नियमित एंट्री सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इससे किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की संभावना को कम किया जा सकेगा।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्टोरेज अवधि को वर्तमान 45 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की सिफारिश की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुराने रिकॉर्ड भी उपलब्ध रह सकें।