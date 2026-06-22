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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जांच की मांग वाली PIL पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ विधि संवाददाता
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में जांच की मांग वाली पीआईएल पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है, जिसके आधार पर इसे अन्य मामलों से पहले सुना जाए।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जांच की मांग वाली PIL पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

Ayodhya Ram Mandir: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल एवं क्रम से हटकर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय ने मौखिक रूप से कहा कि मामले में ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है, जिसके आधार पर इसे अन्य मामलों से पहले सुना जाए।

यह टिप्पणी उस समय की गई जब याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि उसके समक्ष पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और ऐसे में इस याचिका को क्रम से हटकर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। पीठ ने यह भी मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले में संज्ञान ले चुकी है और आवश्यक पहल कर रही है। ऐसे में तत्काल सुनवाई की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उल्लेखनीय है कि सोमवार को खंडपीठ के समक्ष 529 नए मामले सूचीबद्ध थे। वहीं, मोहित अशोक की जनहित याचिका वाद सूची में क्रम संख्या 392 पर पहले से सूचीबद्ध है।

अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई

याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे की राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही पूरे मामले का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिका में मंदिर निधि के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है। हालांकि, खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज करते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब याचिका पर उसकी निर्धारित क्रम संख्या के अनुसार सुनवाई होने की संभावना है।

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आज सौंपी जा सकती हैं एसआईटी रिपोर्ट

आपको बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि में रामलला के चढ़ावे में धांधली की जांच के लिए गठित एसआईटी के द्वारा सोमवार को प्रारम्भिक रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। इसी रिपोर्ट को पूरा करने के लिए शासन द्वारा नामित वरिष्ठ जांच अधिकारी भले शनिवार की सायं लखनऊ चले गये लेकिन उनका स्टाफ देर रात तक श्रीराम जन्मभूमि परिसर के पीएफसी में कार्यरत रहा। यह टीम रविवार को भी पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। इस टीम के द्वारा रिपोर्ट में शामिल लोगों के बयान में किसी तरह की हुई भूल-चूक को दुरुस्त करने के लिए दोबारा उन्हीं लोगों को बुला कर उनका बयान दर्ज किया। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद यह टीम अथवा टीम में शामिल कोई अधिकृत व्यक्ति सायंकाल लखनऊ रवाना होगा और सोमवार को जांच टीम के अधिकारी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर देंगे। पुनः शासन के निर्देश पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएग,जिसमें प्रथम दृष्टया दोषसिद्धि के आधार पर सम्बन्धितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इसकी पुष्टि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदेन सदस्य व भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र भी करते हैं। उन्होंने एक अन्य साक्षात्कार में कहा कि आम श्रद्धालुओं की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वाभाविक रूप से घटना से चिंतित होंगे और उन्होंने अपने अधिकारियों के अलावा गृह मंत्रालय से भी वस्तुस्थिति की जानकारी ली होगी।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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