अयोध्या में ध्वजारोहण; आमंत्रित अतिथियों को छोड़ सभी श्रद्धालुओं की गेस्ट हाउसों में बुकिंग रद्द

संक्षेप: अयोध्या में राममंदिर पर ध्वजारोहण के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आमंत्रित अतिथियों को छोड़ सभी श्रद्धालुओं की गेस्ट हाउसों में बुकिंग रद्द करने का निर्देश दिया गया है।

अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को ध्यान में रखकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। फूलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन ने अयोध्या विशेषतया राम मंदिर के दो सौ मीटर के दायरे में विभिन्न गेस्ट हाउसों, होम स्टे व आश्रमों में आमंत्रित अतिथियों के कमरों को छोड़कर शेष श्रद्धालुओं के द्वारा 24 व 25 नवम्बर को कराई गयी अग्रिम बुकिंग को निरस्त करने का आदेश दिया है। व्यवस्था में लगे एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तरीय आदेश के अनुपालन में यह निर्देश जारी किया गया है।

बताया गया कि राम पथ पर सुबह छह बजे से अपराह्न ढाई बजे तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान आमंत्रित अतिथियों के चिह्नित वाहनों के अतिरिक्त पैदल यात्रियों का आवागमन भी निषिद्ध रहेगा। बताया गया कि अपराह्न ढाई बजे के बाद पैदल यात्रियों के लिए राम पथ पर प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया जाएगा लेकिन चार पहिया व दोपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित ही रहेगा। बताया गया कि इस दौरान कनक भवन, दशरथ राजमहल, रंगमहल व जानकी महल सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान राम व उनके अनुजों की बारात निकाली जाएगी। इसके कारण राम पथ पर वाहनों का संचालन निषिद्ध रखा गया है।

निर्माण एजेंसियों के कारीगरों को मिलाकर अतिथियों की संख्या साढ़े सात हजार: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने बताया कि राम मंदिर में आमंत्रित अतिथियों की संख्या साढ़े सात हजार हो गई है। उन्होंने बताया कि करीब छह सौ की संख्या में विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अभियंता, कारीगर व श्रमिक भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित अतिथियों के लिए अलग-अलग मोहल्लों में एक सौ गेस्ट हाउसों को बुक किया गया है जिनमें 18 सौ अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था है।

यह व्यवस्था 25 नवम्बर की रात्रि तक है। उन्होंने बताया कि इनके निकटस्थ स्थान पर अलग-अलग छह भोजनालय भी संचालित रहेंगे जहां सभी को भोजन प्रसाद सुलभ होगा। इसके अलावा अतिथियों को लक्ष्मण किला, कारसेवक पुरम, कनक महल व बाग बिजैसी में एकत्र कर निर्धारित वाहनों गोल्फ कार्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा।

मोदी की वापसी के बाद सबसे पहले संतों को छोड़ा जाएगा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन डेढ़ बजे समाप्त हो जाएगा। बताया गया कि प्रधानमंत्री की वापसी के बाद सभी अतिथियों को रामलला का दर्शन सुलभ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राम बारात को ध्यान में रखकर सबसे पहले संतों को दर्शन कराने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जो संत बारात की तैयारियों के कारण बिना दर्शन किए ही वापस लौटना चाहेंगे, उनकी सहायता व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता करेंगे और उन्हें वापस जाने में सहयोग करेंगे।