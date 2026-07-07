राम मंदिर दान चोरों ने वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर भी खूब की कमाई, परत दर परत खुलने लगे राज

अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के मामले में पुलिस भी ऐक्शन मोड में है। गिरफ्तार आरोपियों में से तीन अनुकल्प, लवकुश और करुणेश ने रामलला का दान चुराने के साथ ही वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर भी खूब कमाई की है।

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से तीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश ने वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर भी खूब कमाई की है। इनका संपर्क कई नामी होटलों, ट्रेवल्स और टूर ऑपरेटरों से मिला है। प्रतिष्ठित होटलों में इनका सिक्का चलता था। यहां खूब रुपए लुटाए जाते रहे। इनके मोबाइल फोन की जांच में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इनके सीने में कई राज दफन हैं। इसीलिए इनसे बार-बार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सोमवार को इन तीनों को कस्टडी रिमांड पर देने की न्यायालय से मांग की है। मंगलवार को एक बार फिर इनसे कई जानकारियों की पुष्टि की जाएगी। इससे पहले भी आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं जिसमें कई अचल संपत्तियों की जानकारी मिली है।

राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच की कार्रवाई जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे परत दर परत मामला खुलता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सभी आरोपियों को प्रतिदिन चोरी हुए रुपयों की जानकारी होती थी। एक साथ बैठकर सभी बंटवारा करते थे। सूत्र बताते हैं कि गणना कक्ष में कुछ बुजुर्ग कर्मचारियों के होने का फायदा आरोपी उठाते थे। एक जगह पर ज्यादा देर बैठने के कारण जैसे कुछ कर्मचारी झपकी लेते थे यह उसी समय नोट की गड्डी पार कर देते थे।

प्रतिष्ठित होटल में दिल खोलकर लुटाते थे रुपए सूत्र बताते हैं कि जांच में यह बात भी सामने आई है कि महीने के ज्यादातर दिनों में सभी प्रतिष्ठित होटल में दिल खोलकर रुपया खर्च करते थे। होटल कर्मचारियों को भी टिप के नाम पर खूब रकम देते थे। ज्यादातर होटल में इनके नाम का सिक्का चलता था क्योंकि होटल में रुकने वाले ग्राहकों को वीआईपी दर्शन इन्हीं लोगों के माध्यम से कराया जाता था। इनकी ठसक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वाहन पास न होने के बावजूद यह मंदिर के समीप तक वाहनों को पहुंचा देते थे।

कई ट्रैवल एजेंसी और टूर गाइड का मोबाइल में मिला नंबर सूत्रों ने जानकारी दी है कि पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई ट्रैवेल एजेंसी और टूर गाइड के नंबर मिले हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यह बताया है कि यह लोग उनके संपर्क में रहते थे। अब पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिलने लगी है कि राम मंदिर में चोरी ही नहीं, अन्य माध्यमों द्वारा रुपया कमाया जाता रहा है।

पुलिस को अनुकल्प, लवकुश और करुणेश के पास कई जमीनों की खरीद-फरोख्त करने की जानकारी मिली है। सूत्र बताते हैं कि अब उन्हीं का सत्यापन करने के लिए एक बार फिर कस्टडी रिमांड मांगी गई है। इसके बाद बुधवार को आरोपियों को साथ ले जाकर जमीनों की सटीक जानकारी ली जाएगी।

राममंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों से हो रही पूछताछ अयोध्या, संवाददाता। राममंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों से टीमें पूछताछ कर रही है। विभिन्न बिन्दुओं को लेकर यहां तैनात 400 सुरक्षाकर्मी जांच के दायरे में है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है, इन सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन किया अथवा नहीं। अनाधिकृत लोगो को प्रवेश देने की गहनता से जांच हो रही है। जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही का पता चल सके। सुरक्षाकर्मियों की जांच करने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी स्तर पर ऐसी चूक या लापरवाही तो नहीं हुई, जिसने चढ़ावे के आवागमन में अनियमितता की गुंजाइश पैदा की हो।