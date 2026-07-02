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राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय पर होगा ऐक्शन? VHP चीफ बोले- बड़ी मछली हो या छोटी, कोई नहीं बचेगा

Amit Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, कुमकुम चड्ढा
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राम मंदिर दान चोरी मामले में VHP चीफ आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय लापरवाही के दोषी हो सकते हैं, लेकिन उन पर किसी भी एक्शन के लिए SIT जांच के नतीजों का इंतजार किया जाएगा।

राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय पर होगा ऐक्शन? VHP चीफ बोले- बड़ी मछली हो या छोटी, कोई नहीं बचेगा

अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के मामले ने दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) क्या कार्रवाई करेगी? इसे लेकर VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है।

एचटी को दिए इंटरव्यू में आलोक कुमार ने स्वीकार किया कि चंपत राय 'लापरवाही के दोषी' हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर विचार करने से पहले जांच के नतीजों का इंतजार करेगी।

VHP पर नहीं है राम मंदिर की जिम्मेदारी

आलोक कुमार ने साफ किया कि राम मंदिर में हुई दान चोरी के लिए विश्व हिंदू परिषद जवाबदेह नहीं है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिन ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि VHP का काम अब खत्म हो गया है। मंदिर का निर्माण और उसका संचालन करना हमारा काम नहीं है।" उन्होंने इस चोरी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस घटना का बचाव करने या बहाना बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम चाहते हैं कि पुलिस और एसआईटी सभी एंगल से इसकी गहन जांच करे।

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'चुनाव के लिए VHP, RSS और PMO को घसीटा जा रहा'

चंपत राय VHP के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इस नाते परिषद की नैतिक जिम्मेदारी के सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि VHP ने उन्हें ट्रस्ट के महासचिव पद के लिए नामित नहीं किया था और वह वहां VHP का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर इस मामले में VHP, RSS और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) पर निशाना साधा जा रहा है।

ड्राइवर के पास थीं स्ट्रॉन्ग रूम की चाबियां

आलोक कुमार ने कहा कि अभी तक चंपत राय पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि आरोप उनके ड्राइवर पर हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम (जहां पैसे रखे थे) की चाबियां ड्राइवर के पास ही थीं। ड्राइवर फिलहाल जेल में है, उससे पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं और कानून उसके साथ सख्ती से निपटेगा।

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'लापरवाही के दोषी हो सकते हैं चंपत राय'

जब आलोक कुमार से चंपत राय की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि वह लापरवाही के दोषी हो सकते हैं।" यह पूछे जाने पर कि लापरवाही भी एक अपराध है, तो क्या किसी 'बड़ी मछली' को बचाने की कोशिश हो रही है?

इस पर आलोक कुमार ने भरोसा जताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एफआईआर में केवल गिरफ्तार किए गए आठ लोगों तक जांच सीमित न रखकर एक व्यापक जांच का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा, "मछली चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई भी नहीं बचेगा।"

VHP ने की 4 सूत्रीय मांग

विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के तौर पर आलोक कुमार ने इस मामले में 4 सूत्रीय बयान जारी कर ये प्रमुख मांगें रखी हैं।

  • मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
  • वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द इसकी जांच हो।
  • फास्ट-ट्रैक कोर्ट में रोजाना मामले की सुनवाई की जाए।
  • 4 से 5 महीने के भीतर दोषियों को सजा मिले।

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चंपत राय से खुद को अलग क्यों नहीं कर रही VHP?

चंपत राय से वीएचपी के खुद को अलग न करने के सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि परिषद ने खुद इस मामले में सक्रिय रूप से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, "हम जांच के किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने का इंतजार करेंगे। जांच में उनकी (चंपत राय की) भूमिका तय होने दें, उसके बाद ही हम इस मामले (कार्रवाई) पर विचार करेंगे।"

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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