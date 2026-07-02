शौचालय में छिपाए जाते थे कैश, कहां-कहां खपाए गए पैसे; राम मंदिर चंदा चोरी कांड में कई खुलासे

राम मंदिर चंदा चोरी कांड में अब तक कुल 79.85 लाख रुपये नकद, 1121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी रिकवरी मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है।

Ayodhya Ram Mandir donation theft: अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों में हुई हेराफेरी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ के बाद पुलिस जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। हिरासत में हुई लगभग दो घंटे की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि चोरी की गई नकदी को पकड़े जाने से बचाने के लिए पहले मंदिर परिसर के भीतर बने शौचालय में छिपाया जाता था और फिर सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बचकर इसे धीरे-धीरे छोटी किस्तों में बाहर निकाला जाता था।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस रैकेट में शामिल लोगों ने दान-काउंटिंग सेंटर के लेआउट, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, आने-जाने के रास्तों और स्टाफ के मूवमेंट पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया था।

जब एक आरोपी गिने जा रहे दान के पैसों से नकदी निकालता था तो बाकी आरोपी उसके चारों ओर इस तरह खड़े हो जाते थे कि कैमरों का विजन ब्लॉक हो जाए। इस तरह मानव ढाल बनाकर कैमरे की नजरों से चोरी को छिपाया जाता था। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाकर निकाली गई नकदी को सीधे परिसर के शौचालय में ले जाकर छिपा दिया जाता था।

इस खुलासे के बाद पुलिस अब परिसर के भीतर नकदी के मूवमेंट का सीन रिक्रिएशन कर रही है। साथ ही उन शौचालय की जिम्मेदारी संभालने वाले सफाई और रखरखाव कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि या नोटों से भरे छिपे हुए पैकेट देखे थे।

किसके पास काउंटिंग रूम की चाबी? अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में यह भी बताया कि बेहद सुरक्षित माने जाने वाले दान-गणना कक्ष की दो चाबियों में से एक चाबी सह-आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ तिन्नू के पास रहती थी, जबकि उसका नकदी गिनने के काम से कोई सीधा संबंध नहीं था। दूसरी चाबी काउंटिंग की निगरानी करने वाले बैंक अधिकारियों के पास होती थी। पुलिस अब न्यायिक हिरासत में बंद तिन्नू से इस दावे की तस्दीक करेगी कि क्या चाबी तक पहुंच होने के कारण उसे रूम में अनाधिकृत प्रवेश की सुविधा मिली।

इसके अलावा, पुलिस अब इस हेराफेरी की गहनता से जांच कर रही है। आरोप हैं कि घोटाले के पैसों को जमीन, हॉस्टल्स और आवासीय संपत्तियों में निवेश किया गया था। बैंक लेन-देन और संपत्ति के दस्तावेजों का विश्लेषण कर यह देखा जा रहा है कि क्या ये संपत्तियां आरोपियों की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैं।

अब तक कुल 79.85 लाख कैश और विदेशी करेंसी बरामद पुलिस जांच में अब तक कुल 79.85 लाख रुपये नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी रिकवरी मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। उसके यहां से 20.39 लाख कैश, 1,121 US डॉलर, दो सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की वस्तु बरामद हुई है। इसके अलावा करुणेश पांडेय के यहां से 18.07 लाख, अनुकल्प मिश्रा के यहां से 16.82 लाख, लव कुश मिश्रा के घर से 14.25 लाख, रमाशंकर मिश्रा के यहां से 7.32 लाख, मनीष यादव के यहां से 2 लाख और रमाशंकर यादव ऊर्फ तिन्नू के यहां से एक लाख कैश बरामद हुए हैं।

बुधवार को अयोध्या पुलिस की एक बड़ी टीम ने गिरफ्तार आरोपी लव कुश मिश्रा के रुदौली कोतवाली अंतर्गत ठाकुरान फगौली गांव स्थित घर पर सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने घर के साथ-साथ परिसर में रखे भूसे के ढेरों और उपलों के बीच भी नकदी या कीमती सामान की तलाश की, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे। मामले में अब तक सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।