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शौचालय में छिपाए जाते थे कैश, कहां-कहां खपाए गए पैसे; राम मंदिर चंदा चोरी कांड में कई खुलासे

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ।
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राम मंदिर चंदा चोरी कांड में अब तक कुल 79.85 लाख रुपये नकद, 1121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी रिकवरी मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है।

शौचालय में छिपाए जाते थे कैश, कहां-कहां खपाए गए पैसे; राम मंदिर चंदा चोरी कांड में कई खुलासे

Ayodhya Ram Mandir donation theft: अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों में हुई हेराफेरी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ के बाद पुलिस जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। हिरासत में हुई लगभग दो घंटे की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि चोरी की गई नकदी को पकड़े जाने से बचाने के लिए पहले मंदिर परिसर के भीतर बने शौचालय में छिपाया जाता था और फिर सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बचकर इसे धीरे-धीरे छोटी किस्तों में बाहर निकाला जाता था।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस रैकेट में शामिल लोगों ने दान-काउंटिंग सेंटर के लेआउट, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, आने-जाने के रास्तों और स्टाफ के मूवमेंट पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया था।

जब एक आरोपी गिने जा रहे दान के पैसों से नकदी निकालता था तो बाकी आरोपी उसके चारों ओर इस तरह खड़े हो जाते थे कि कैमरों का विजन ब्लॉक हो जाए। इस तरह मानव ढाल बनाकर कैमरे की नजरों से चोरी को छिपाया जाता था। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाकर निकाली गई नकदी को सीधे परिसर के शौचालय में ले जाकर छिपा दिया जाता था।

इस खुलासे के बाद पुलिस अब परिसर के भीतर नकदी के मूवमेंट का सीन रिक्रिएशन कर रही है। साथ ही उन शौचालय की जिम्मेदारी संभालने वाले सफाई और रखरखाव कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि या नोटों से भरे छिपे हुए पैकेट देखे थे।

किसके पास काउंटिंग रूम की चाबी?

अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में यह भी बताया कि बेहद सुरक्षित माने जाने वाले दान-गणना कक्ष की दो चाबियों में से एक चाबी सह-आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ तिन्नू के पास रहती थी, जबकि उसका नकदी गिनने के काम से कोई सीधा संबंध नहीं था। दूसरी चाबी काउंटिंग की निगरानी करने वाले बैंक अधिकारियों के पास होती थी। पुलिस अब न्यायिक हिरासत में बंद तिन्नू से इस दावे की तस्दीक करेगी कि क्या चाबी तक पहुंच होने के कारण उसे रूम में अनाधिकृत प्रवेश की सुविधा मिली।

इसके अलावा, पुलिस अब इस हेराफेरी की गहनता से जांच कर रही है। आरोप हैं कि घोटाले के पैसों को जमीन, हॉस्टल्स और आवासीय संपत्तियों में निवेश किया गया था। बैंक लेन-देन और संपत्ति के दस्तावेजों का विश्लेषण कर यह देखा जा रहा है कि क्या ये संपत्तियां आरोपियों की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैं।

अब तक कुल 79.85 लाख कैश और विदेशी करेंसी बरामद

पुलिस जांच में अब तक कुल 79.85 लाख रुपये नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी रिकवरी मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। उसके यहां से 20.39 लाख कैश, 1,121 US डॉलर, दो सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की वस्तु बरामद हुई है। इसके अलावा करुणेश पांडेय के यहां से 18.07 लाख, अनुकल्प मिश्रा के यहां से 16.82 लाख, लव कुश मिश्रा के घर से 14.25 लाख, रमाशंकर मिश्रा के यहां से 7.32 लाख, मनीष यादव के यहां से 2 लाख और रमाशंकर यादव ऊर्फ तिन्नू के यहां से एक लाख कैश बरामद हुए हैं।

बुधवार को अयोध्या पुलिस की एक बड़ी टीम ने गिरफ्तार आरोपी लव कुश मिश्रा के रुदौली कोतवाली अंतर्गत ठाकुरान फगौली गांव स्थित घर पर सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने घर के साथ-साथ परिसर में रखे भूसे के ढेरों और उपलों के बीच भी नकदी या कीमती सामान की तलाश की, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे। मामले में अब तक सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

15 जुलाई तक जांच करेगी SIT

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में दान से जुड़ी इस कथित अनियमितता की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की समयसीमा को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2026 कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के अनुरोध को मंजूरी देते हुए तय समय तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को गठित इस उच्च स्तरीय एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार शामिल हैं। एसआईटी की 23 जून को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही 25 जून को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी, जिसके बाद इन सभी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक विश्लेषण और वित्तीय स्क्रूटनी के जरिए साजिश की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ने में जुटी है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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