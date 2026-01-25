Hindustan Hindi News
Ayodhya Ram Mandir Dharam Dhawaja Flag Symbol Hoisted at Mount Everest requested to keep in Museum
राम मंदिर धर्म ध्वजा प्रतीक माउंट एवरेस्ट पर फहराया, राम मंदिर की प्रदर्शनी में रखने का आग्रह

राम मंदिर धर्म ध्वजा प्रतीक माउंट एवरेस्ट पर फहराया, राम मंदिर की प्रदर्शनी में रखने का आग्रह

संक्षेप:

हरियाणा हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र व उनके सहयोगियों ने एवरेस्ट पर लहराई गयी राम मंदिर के शिखर की धर्म ध्वजा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय को कारसेवक पुरम में सौंपा।

Jan 25, 2026 08:35 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रारंभ हुई ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक यात्रा “अयोध्या से शिखर” का प्रथम पड़ाव शनिवार को पूरा हो गया। हरियाणा हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र व उनके सहयोगियों ने एवरेस्ट पर लहराई गयी राम मंदिर के शिखर की धर्म ध्वजा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय को कारसेवक पुरम में सौंपा। इसके साथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए देश के सातों शिखरों पर लहराई जाने ध्वजा को राम मंदिर की प्रदर्शनी में रखवाने का आग्रह किया। इसके पहले ध्वज का विधिवत पूजन किया गया।

पर्वतारोही नरेंद्र ने बताया कि यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि सनातन चेतना को ऊंचाईयों पर पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि इस धर्म ध्वजा को भारत के सातों पर्वतीय शिखरों पर लहराया जाएगा। इस यात्रा का संयोजन राज पुरोहित मधुर ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भगवान श्रीराम के मंदिर से उठे सनातन धर्मध्वज को विश्व के सभी शिखरों तक पहुंचाना तथा सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार को वैश्विक स्तर पर सशक्त करना है।

उन्होंने जानकारी दी कि यह पावन यात्रा एक दिसंबर को श्रीराम जन्मभूमि, अयोध्या से प्रारंभ होकर नेपाल मार्ग से पैदल चलते हुए 29 दिसंबर को लगभग 18,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित बेस कैंप तक पहुंची। वहां देश के साहसी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने प्रभु श्रीराम का धर्मध्वज शिखर पर फहराया, जो सनातन आस्था और साहस का प्रतीक बना। बताया गया कि इस दिव्य प्रकल्प की परिकल्पना सर्वप्रथम श्रीमती ऋतंभरा भारद्वाज के मन में उत्पन्न हुई, जिसे उनके सहयोगी आशीष व श्रीमती एकताके साथ साझा की।

बताया गया कि भारत के सात प्रमुख पर्वतीय शिखर/श्रृंखलाएँ, जो देश की भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर हैं, मुख्य रूप से हिमालय की ऊँची चोटियों और प्रमुख रेंजों से बनी हैं। इनमें कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, साल्टोरो कांगड़ी, सासेर कांगड़ी, मामोस्तोंग कांगड़ी और रीमो प्रमुख हैं, जो मुख्य रूप से हिमालय और काराकोरम रेंज में स्थित हैं। इस अवसर पर महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, योगाचार्य महेश योगी सहित अन्य प्रमुख संत व गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

