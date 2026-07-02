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अयोध्या में अब डैमेज कंट्रोल शुरू, चंपत राय और ट्रस्ट के बचाव में उतरे रामधाम के प्रमुख संत

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर निशाने पर आए श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट और चंपत राय के बचाव में अब अयोध्या के संत उतर आए हैं। राम धाम सहित प्रेदश के कई प्रमुख मंदिरों के मठाधीशों ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। चंपत राय के योगदान को याद दिलाते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा जा रहा है।

अयोध्या में अब डैमेज कंट्रोल शुरू, चंपत राय और ट्रस्ट के बचाव में उतरे रामधाम के प्रमुख संत

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। मामले में यहां नोटों की गणना करने आठ आरोपी जेल में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ,सदस्य डॉ अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी एसआईटी की जांच के दायरे में हैं। आरोपों को सामने आए लगभग 25 दिन बीत चुके हैं। छह तारीख को ट्रस्ट की अहम बैठक भी है। इससे पहले अयोध्या सहित प्रदेश के कुछ प्रमुख संतों- महंतों ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। सभी चंपत राय के मंदिर आंदोलन से लेकर निर्माण तक की भूमिका को याद दिलाने के साथ विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले 2021 को जमीन खरीद- फरोख्त मामले में भी संत आगे बढ़कर ट्रस्ट की ढाल बने थे।

जिसने भरोसा तोड़ा उसे मिल रही सजा

वामन मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ शरण बताते हैं चंपत राय एक धोती और साधारण कुर्ता पहनते हैं। वह परम चरित्रवान व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि अगर चंपत राय का कोई दोष होता तो वह एसआईटी जांच की मांग नही करते। उन्होंने बताया आज उन्हें सबसे अधिक दुख हो रहा है जिन्हें भगवान श्री राम में कोई आस्था नही है। वही अर्नगल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने बताया जिन लोगों ने चोरी करने का कार्य किया है वह जेल की सलाखों के पीछे है। चंपत राय ने किसी पर भरोसा किया और उसने भरोसा तोड़ा इसलिए इसकी सजा उसको मिल रही है।

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चंपत राय के पक्ष में उतरा संत समाज

रामवल्लभाकुंज कुंज के अधिकारी राजकुमार दास बताते हैं कि घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। गलती छोटे स्तर पर कर्मचारियों की है। उन्हें पूरा विश्वास है ऐसे घिनौने कार्य में चंपत राय ना किसी का समर्थन कर सकते हैं और ना शामिल हो सकते हैं। धातुओं के गायब होने के जो आरोप लग रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। राम कचहरी चारों धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास पुरजोर रूप से अपना पक्ष रखते हुए बताते हैं कि चंपत राय साजिश का शिकार हुए हैं। विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रहे हैं।

गलत काम किसी और ने किया और आरोप किसी और पर लगाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी अखाड़े के प्रधान पुजारी रमेश दास कहते हैं कि मंदिर निर्माण के दिनों में चंपत राय अकेले धूप में खड़े होकर कार्य की प्रगति को देखते थे। वह अकेले व्यक्ति हैं जो उम्र दराज होते हुए भी हिम्मत नहीं हारे। आज भी उनका पैतृक आवास सामान्य रूप से ही बना हुआ है। जिसकी सत्यता की पुष्टि कोई भी जाकर कर सकता है।

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बार एसोसिएशन खुलकर मैदान में उतरा, एफआईआर की तैयारी

वहीं, राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस मामले में बार एसोसिएशन अयोध्या भी खुलकर मैदान में उतर आया है। बार एसोसिएशन ने गुरुवार को थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर देने का ऐलान किया है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि गुरुवार दोपहर 12 बजे अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचेगा और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो बार एसोसिएशन न्यायालय की शरण लेकर एफआईआर दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी।

कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि चढ़ावा प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। गौरतलब है कि दो दिन पहले बार एसोसिएशन की बैठक में भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। बैठक में अधिवक्ताओं ने ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाते हुए ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल, बार एसोसिएशन के इस कदम से राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में कानूनी और राजनीतिक हलचल और तेज होने के आसार हैं।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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