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राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब ताबड़तोड़ छापेमारी, आठों गिरफ्तार आरोपियों के घर पहुंचीं पुलिस टीमें

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा  चोरी में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस की टीमों ने चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के घर रविवार की सुबह छापेमारी की है। इन लोगों से पहले ही 80 लाख रुपए पुलिस बरामद कर चुकी है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब ताबड़तोड़ छापेमारी, आठों गिरफ्तार आरोपियों के घर पहुंचीं पुलिस टीमें

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस ने अब ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। चोरी के मामले में 80 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी और रुपयों की गिनती से जुड़े आठ लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनके घरों पर छापेमारी की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ तगड़ा ऐक्शन लेने के लिए पुलिस की टीमें साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हैं। फिलहाल आज की छापेमारी के बारे में विस्तृत ब्योरा तो अभी पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि आरोपियों को जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ के आधार पर कुछ और रुपयों और संपत्ति की पड़ताल के लिए पुलिस टीमें दबिश में जुटी हैं। इस दौरान परिवार वालों के साथ ही पड़ोसियों से भी पुलिस ने जानकारी हासिल की है।

अयोध्या पुलिस ने रामधाम स्थित स्वर्गद्वार मोहल्ले में रहने वाले चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कौशलपूरी निवासी अनुकल्प मिश्र और रुदौली निवासी लवकुश मिश्रा समेत सभी आरोपियों के आवासों पर दबिश दी। कई लोगों के घर खुलवाने में पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। इस दौरान टीम ने मामले से जुड़े संभावित साक्ष्य एकत्र किए और आवश्यक जानकारी जुटाई।

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कहा जा रहा है कि पुलिस की जांच टीमें इन आरोपियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का सत्यापन कर रही है। पुलिस की कोशिश मंदिर में काम करने से पहले और अब इन आरोपियों की हैसियत की जांच की जा रही है। रामजन्मभूमि थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने आरोपियों के घरों पर पुलिस की दबिश और जांच की पुष्टि करते हुए कहा कि आगे भी जब जरूरत होगी इसी तरह की कार्रवाई जारी रह सकती है।

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर और गिरफ्तारी

चढ़ावा चोरी को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस का ऐक्शन तेज हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए आठ लोगों रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटों के अंदर ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। इनसे करीब 80 लाख रुपए बरामद भी किए गए।

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देरी से एफआईआर और ऐक्शन पर सवाल भी

बिना एफआईआर एसआईटी की जांच पर भी विपक्षी दल समेत अन्य लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले एफआईआर और गिरफ्तारी ही होनी चाहिए थी। एसआईटी गठन के एक हफ्ते बाद एफआईआर और गिरफ्तारी के कारण काफी कुछ हटाने और ठिकाने लगाने का मौका इन आरोपियों को मिल गया होगा। आज की छापेमारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरोपियों को रिमांड पर नहीं लेने और इतने दिनों बाद छापेमारी में कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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