राम मंदिर के चढ़ावे की कई साल से हो रही चोरी, पूर्व लेखा प्रभारी का सनसनीखेज दावा, घपला पकड़ा तो किया आउट

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों के बीच यहां पर लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह ने सनसनीखेज दावा किया है। महिपाल सिंह के अनुसार उन्होंने चढ़ावे में चोरी का बड़ा मामला पकड़ा था। इसकी शिकायत ट्रस्ट के पदाधिकारियों से की तो उन्हें ही यहां से हटा दिया गया था।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उठाने के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। भाजपा और मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन ने आरोपों से भले ही इनकार कर दिया है लेकिन खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी होने का दावा करने वाले महिपाल सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए अखिलेश यादव के आरोपों को हवा दे दी है। महिपाल के अनुसार मंदिर के चढ़ावे में चोरी कई साल से हो रही है। महिपाल ने यहां पर खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन से भी की। इसके बाद महिपाल को ही वहां से हटा दिया गया था।

महिपाल सिंह ने यूट्यूब चैनलों को इंटरव्यू देते हुए राम मंदिर के चढ़ावे और दान की चोरी कैसे होती रही है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। राजस्थान के रहने वाले पूर्व बैंक अधिकारी महिपाल को यहां का लेखा प्रभारी बनाया गया था। वह जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक यहां रहे। महिपाल ने बताया कि मंदिर परिसर में दान राशि की गणना के लिए विशेष कक्ष बनाया गया था। वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। इसके बाद भी कुछ लोगों की मिलीभगत से खेल हो रहा था।

महिपाल के अनुसार गिनती प्रक्रिया में दो बैंक कर्मचारी और ट्रस्ट द्वारा नियुक्त 14 कर्मचारी नोटों की छंटाई करते थे। गणना के दौरान नोटों की गड्डिया बनाई जातीं। फिर दस-दस गड्डियों को एक साथ बांधकर रखा जाता था। इन गड्डियों में कई बार 10 की जगह 12 या 13 गड्डियां रख दी जाती थीं। जबकि वाउचर केवल 10 गड्डियों के आधार पर तैयार किया जाता था। इन्हें एक बॉक्स में रखा जाता था। सीसीटीवी में मामला न पकड़ा जाए इसके लिए गिनती इस तरह से होती थी लगे दस ही गड्डियां हैं।

एक दिन संदेह होने पर जब नोटों का बॉक्स खुलवाया गया तो लगभग पांच लाख रुपये अतिरिक्त पाए गए। इन बक्सों में अतिरिक्त गड्डियां रोज बाहर लेकर जाई जाती थीं और उनका बंदरबाट होता था। इस संबंध में उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद भी चोरी करने वालों पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ। उन्हें ही वहां से हटाकर किसी अन्य को लगा दिया गया। उन्हें हटाने से पहले पिछले सात-आठ महीनों के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए।

सोना-चांदी का भी हिसाब-किताब नहीं महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा सोना, चांदी और अन्य धातुएं दान करने के लिए कई दान-पात्र रखे गए थे। यह सामग्री एक बड़े कंटेनर में एकत्र की जाती थी, जिसे बाद में ले जाया जाता था। महिपाल के अनुसार इनका भी कोई हिसाब किताब नहीं दिखाई दिया। आंतरिक स्तर पर इसकी कोई रसीद नहीं बनाई जाती थी। इस बारे में उन्होंने पूछा भी था तो बताया गया कि केवल फोटो खींचकर भेजने का निर्देश मिला है। हालांकि कार्यालय में सीधे जमा किए गए दान की विधिवत रसीद दी जाती थी। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में किसी प्रकार की जांच होती है तो वह पूरा सहयोग करने को तैयार हैं।