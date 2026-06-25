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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सारे आरोपी हिरासत में, अरेस्ट तय लेकिन अपडेट का इंतजार, ट्रस्ट ने कराई है FIR

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सारे आरोपी हिरासत में, अरेस्ट तय लेकिन अपडेट का इंतजार, ट्रस्ट ने कराई है FIR

Ram Mandir Chori: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में रामशंकर यादव ऊर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्र,मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडेय को आरोपी बनाया गया है। बताया गया है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एफआईआर में आठ आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गईं हैं वह सभी गैर जमानती हैं। ऐसे में सभी की गिरफ्तारी होना तय है। हालांकि अभी सभी से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि देर रात तक आठों आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305, 306, 316(5) और 317(4) ,317(5), 61, धारा 3(5) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 (1 ) ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नामजद सभी आठ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम शामिल नहीं किया गया है। एफआईआर केवल एसआईटी की प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोपियों के विरुद्ध दर्ज की गई है।

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इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बता दें कि 13 जून को ट्रस्ट की अपील पर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। 15 जून को एसआईटी ने जांच शुरू की थी। 20 जून को एसआईटी ने प्राइमरी जांच पूरी कर लखनऊ रवाना हो गई थी। मंगलवार को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी थी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद से यह प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। पुलिस और एसआईटी आगे की जांच में यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि चढ़ावे की राशि और अन्य सामग्री में कथित अनियमितता का पूरा नेटवर्क क्या था व इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

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यूपी सरकार ने किया था एसआईटी का गठन

बता दें कि 13 जून को ट्रस्ट की अपील पर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। 15 जून को एसआईटी ने जांच शुरू की थी। 20 जून को एसआईटी ने प्राइमरी जांच पूरी कर लखनऊ रवाना हो गई थी। मंगलवार को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी थी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद से यह प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। पुलिस और एसआईटी आगे की जांच में यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि चढ़ावे की राशि और अन्य सामग्री में कथित अनियमितता का पूरा नेटवर्क क्या था व इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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