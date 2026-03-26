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अयोध्या में राम नवमी को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, भीड़ पर काबू पाने का बना प्लान

Mar 26, 2026 03:25 pm ISTDeep Pandey अयोध्या, हिन्दुस्तान
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यूपी के अयोध्या में राम नवमी को लेकर हाई अलर्ट किया। राम नवमी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। इसके साथ भीड़ पर काबू पाने के लिए विशेष प्लान बना है।

अयोध्या में राम नवमी को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, भीड़ पर काबू पाने का बना प्लान

UP News: यूपी में रामनगरी अयोध्या में राम नवमी को हाई अलर्ट जारी किया गया है। चैत्र रामनवमी मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चाक चौबंद व्यवस्था के लिएश्रीराम जन्मभूमि परिसर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में एक विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया। उच्च स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जरूरी निर्देश मातहतों को दिए गए। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। इसके साथ भीड़ पर काबू पाने के लिए विशेष प्लान बना है।

मंडलायुक्त राजेश कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। फुटपाथों को खाली रखा जाए, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या न हो। संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने तथा दर्शन-पूजन कार्यक्रम को स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामनवमी अयोध्या के प्रमुख पर्वों में से एक है, श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने तथा संदिग्ध पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। मंदिर परिसर में बिना जांच के किसी को भी प्रवेश न दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आगमन की संभावना है। इसके लिए बैरिकेटिंग, पेयजल,विद्युत,चिकित्सा व एंटी ड्रोन सिस्टम आदि व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर दीजिए।

बैठक से पहले उच्च अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मेला परिसर में चल रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेना तथा श्रद्धालुओं/आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, यातायात प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृत रूप से अवलोकन किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण, शौचालयों की उपलब्धता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था तथा अस्थायी दुकानों एवं पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु पार्किंग स्थलों एवं मार्ग संकेतकों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

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भीड़ नियंत्रण को लेकर स्थायी समाधान की कवायद

भीड़ नियंत्रण को लेकर स्थायी समाधान की कवायद है। रामपथ के डिवाइडर पर धीरे-धीरे लोहे की जालियों को लगाने की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। रामजन्मभूमि निकास मार्ग के सामने जालियों को लगाने का काम पूरा हो गया है। दो माह पहले रामधाम के व्यापारियों ने जाली लगाने की व्यवस्था को व्यापार के दृष्टिकोण से अहितकर बताकर इसका विरोध किया था, और डिवाइडर पर लग रही जालियों को उखाड़ फेंका था। इसके बाद बीते नौ जनवरी को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने व्यापारियों के समर्थन में मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की थी कि रेलिंग लगाने की जानकारी उन्हें नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने नहीं दी। व्यापारियों का तर्क था कि डिवाइडर के बीच में रेलिंग लग जाने से धाम के व्यापारी व नागरिक दो भागों में बढ़ जाएंगे और किसी आपातकालीन स्थिति के समय आवागमन करना संभव नहीं होगा। विरोध के बाद जाली लगाने की कार्रवाई को रोक दिया गया था। अब एक बार फिर रातों-रात राम जन्मभूमि निकास मार्ग यानी श्री राम चिकित्सालय के बगल से लेकर कुछ मीटर तक डिवाइडर पर लोहे की जाली लगा दी गई है। व्यापारियों का अनुमान है कि अब इसी तरह धीरे-धीरे लता मंगेशकर चौराहे तक स्थाई रेलिंग लगा दी जाएगी। क्योंकि रेलिंग लगाने का ठेका बहुत पहले ही हो चुका है।

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लता मंगेशकर चौराहे तक लगाई गई अस्थाई रेलिंग

रामनवमी मेले में अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए लता मंगेशकर चौराहे तक अस्थाई डिवाइडर लगाकर मार्ग को बंद कर दिया गया है। फिलहाल बीच-बीच के कुछ स्थानों को आवागमन के लिए खोला गया है। अधिक भीड़ होने की दशा में इसे भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद रामपथ पर श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था में वन-वे हो जाएगी। इसी के साथ राम पथ के संपर्क मार्गों पर भी बैरियर लगा दिए गए हैं। मुख्य पर्व के दिन संपर्क मार्गों से भी राम पथ पर लोगों के वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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