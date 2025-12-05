Hindustan Hindi News
छह दिसंबर को लेकर अयोध्या में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से हो रही निगरानी

संक्षेप:

छह दिसंबर को लेकर अयोध्या में यूपी पुलिस अलर्ट है। जगह-जगह पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अयोध्या की सुरक्षा-व्यवस्था ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 

Dec 05, 2025 09:38 pm ISTDinesh Rathour अयोध्या
ढांचा ध्वंस की तारीख 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। पूरी अयोध्या को जोन,सेक्टर और सब में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। एक्सक्लूसिव ट्रेस डिटेक्टर, बम डिस्पोजल यूनिट के साथ अयोध्या धाम जंक्शन, राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर ड्रोन उड़ाकर पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसी के साथ होटल और धर्मशाला इत्यादि जगहों पर रुके हुए लोगों का सत्यापन भी शुरू किया गया है। शाम को पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाल कर जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। क्षेत्राधिकारी को संपूर्ण पुलिस व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

एक दिन पूर्व ही सुरक्षाकर्मियों को नियत स्थानों पर तैनात कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह से ही जिले की सीमाओं पर सभी प्रकार के वाहनों को जांच के बाद ही प्रेवश की अनुमति दी गई। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन उड़ाकर लोगों की छतों को देखा गया। किसी भी संदिग्ध सामग्री के ज्यादा संख्या में दिखने पर उसे तत्काल हटाने का निर्देश दिए गए हैं। शाम से ही यलो जोन पास धारकों को भी जांच के उपरांत आवागमन की अनुमति दी जाती रही। दो पहिया वाहन चालकों का आधार कार्ड देखा जाता रहा। रामजन्मभूमि परिसर की तरफ जाने वाले सभी संपर्क मार्गो बैरियर लगाकर पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी होटल, धर्मशाला होमस्टे में रुकने वाले यात्रियों का सत्यापन करने में जुटे हुए हैं। बम और डॉग स्कवाड रेलवे और बस स्टेशन सहित अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्र को खंगालते नजर आए। राम जन्मभूमि परिसर सहित अन्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कमरों के माध्यम से आने- जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। रामजन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ और सरयू तट पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं

तारीख से संबंधित सभी आयोजन पर प्रतिबंध

सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि खुशी और गम मनाने के किसी भी आयोजन की अनुमति नही है। अगर कोई भी कार्यक्रम करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जगह-जगह अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी है। बिना चेकिंग के कोई भी वाहन नगर में प्रवेश नही कर सकता है। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी को भी अलर्ट कर दिया गया है। संदिग्ध दिखने पर लोगों का सत्यापन किया जा रहा है।

