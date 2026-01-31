Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAyodhya Jail Three Officers Suspended in Running Away of two prisoners Police Searching for Clue
अयोध्या जेल से बंदी भागने में तीन और जेलकर्मी निलंबित, तलाशने को सुराग ढूंढ रही पुलिस

अयोध्या जेल से बंदी भागने में तीन और जेलकर्मी निलंबित, तलाशने को सुराग ढूंढ रही पुलिस

संक्षेप:

यूपी की अयोध्या जेल से भागे दो बंदियों के बाद 11 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इसी क्रम में अब तीन और जेलकर्मी निलंबित किए गए हैं। साथ ही विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं, पुलिस उनको खोजने के लिए सुराग की तलाश में लगी है।

Jan 31, 2026 02:15 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, अयोध्या
share Share
Follow Us on

यूपी की अयोध्या जेल से भागे दो बंदियों के बाद 11 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इसी क्रम में अब तीन और जेलकर्मी निलंबित किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि जिला कारागार अयोध्या में दिनांक 29 जनवरी को 2 बंदियों के पलायन के प्रकरण से संबंधित उपमहानिरीक्षक कारागार, अयोध्या परिक्षेत्र की जांच आख्या के आधार पर श्री राजू उर्फ राजदीप, उप कारापाल, हेड जेल वार्डर श्री प्रभुनाथ कुमार तथा जेल वार्डर श्री दीपक कुमार पांडेय को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फरार होने के लिए बनाई थी फूल प्रूफ योजना

अयोध्या जिला कारागार से फरार दोनों बंदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्राथमिक पड़ताल में पुलिस के हाथ बंदियों का कोई सुराग नहीं मिला है। जिसके कारण माना जा रहा है कि फरारी के लिए दोनों बंदियों ने फूल प्रूफ योजना बनाई थी। फ़िलहाल मामले में दर्ज रिपोर्ट में कार्रवाई के लिए एसएसपी ने विवेचक नगर कोतवाल और एसओजी प्रभारी के साथ कुल तीन टीमें लगाई हैं।

ये भी पढ़ें:अयोध्या जेल से रेप-हत्या आरोपी दो बंदी फरार, जेल अधीक्षक समेत 7 सस्पेंड

गुरुवार को सुबह की गिनती के समय जिला कारागार के विशेष सुरक्षा बैरक के कक्ष संख्या चार में निरुद्ध शेर अली पुत्र रफीक अली निवासी अमेर मऊ थाना करौदी कला जिला सुल्तानपुर एवं गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि पुत्र साधूराम निवासी मुसाफिरखाना कोतवाली मुसाफिरखाना जिला अमेठी गायब मिले थे। जिसके बाद जेल प्रशासन ने तलाश और छानबीन शुरू कराई तो कोठरी में पीछे की दीवार के जंगले की ईट निकली मिली थी। कारागार की प्रत्येक कोठरी, छतें एवं छिपने के अन्य स्थलों की तलाश के बावजूद दोनों का कोई सुराग न मिला और न ही किसी सीसीटीवी फुटेज में दिखे।

जेलर जितेंद्र कुमार यादव ने दोनों के खिलाफ नगर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छानबीन में यह बात सामने आई कि विशेष सुरक्षा बैरक होने के बावजूद सीसीटीवी कैमरा केवल इसके गेट की निगरानी के लिए लगाया गया। फरारी की योजना बनाने में दोनों ने इसका ध्यान रखा और पीछे के जंगले की 25-30 ईंट निकाल दोनों इसी रास्ते बाहर निकले और फिर परिसर स्थित खेतों से होते हुए बाउंड्रीवाल तक पहुंच बांस के सहारे कारागार से फरार हो गए। मामले में जेल अधीक्षक समेत सात को निलंबित किया जा चुका है।

बंदियों की तलाश के लिए पुलिस को सुराग की तलाश

कारागार प्रशासन की ओर से बुधवार की रात बैरेक बंद होते समय दोनों बंदियों के मौजूद होने की बात कही है और सुबह साढ़े छह बजे की पचासा गिनती में दोनों गायब मिले। जेल में चप्पे-चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में किसी में उनकी फरारी की कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई है। जिससे अभी यह तय नहीं हो पाया है कि वह लोग फरार कितने बजे हुए। जांच में जुटी पुलिस ने आसपास से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों स्थित सीसीटीवी कैमरों पर निगाह केंद्रित की है,लेकिन दोनों के मूवमेंट का समस्य न तय होने के कारण पड़ताल आगे नहीं बढ़ पा रही है। फ़िलहाल पुलिस मुखबिर और सर्विलांस के सहारे आगे बढ़ रही है। एसपी सिटी चक्रपाणि तिपाठी का कहना है कि तीन टीम फरार बंदियों की तलाश में लगाई गई है। जो संभावित स्थलों पर दबिश में जुटी हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Ayodhya News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |