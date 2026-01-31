अयोध्या जेल से बंदी भागने में तीन और जेलकर्मी निलंबित, तलाशने को सुराग ढूंढ रही पुलिस

संक्षेप: यूपी की अयोध्या जेल से भागे दो बंदियों के बाद 11 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इसी क्रम में अब तीन और जेलकर्मी निलंबित किए गए हैं। साथ ही विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं, पुलिस उनको खोजने के लिए सुराग की तलाश में लगी है।

यूपी की अयोध्या जेल से भागे दो बंदियों के बाद 11 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इसी क्रम में अब तीन और जेलकर्मी निलंबित किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि जिला कारागार अयोध्या में दिनांक 29 जनवरी को 2 बंदियों के पलायन के प्रकरण से संबंधित उपमहानिरीक्षक कारागार, अयोध्या परिक्षेत्र की जांच आख्या के आधार पर श्री राजू उर्फ राजदीप, उप कारापाल, हेड जेल वार्डर श्री प्रभुनाथ कुमार तथा जेल वार्डर श्री दीपक कुमार पांडेय को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

फरार होने के लिए बनाई थी फूल प्रूफ योजना अयोध्या जिला कारागार से फरार दोनों बंदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्राथमिक पड़ताल में पुलिस के हाथ बंदियों का कोई सुराग नहीं मिला है। जिसके कारण माना जा रहा है कि फरारी के लिए दोनों बंदियों ने फूल प्रूफ योजना बनाई थी। फ़िलहाल मामले में दर्ज रिपोर्ट में कार्रवाई के लिए एसएसपी ने विवेचक नगर कोतवाल और एसओजी प्रभारी के साथ कुल तीन टीमें लगाई हैं।

गुरुवार को सुबह की गिनती के समय जिला कारागार के विशेष सुरक्षा बैरक के कक्ष संख्या चार में निरुद्ध शेर अली पुत्र रफीक अली निवासी अमेर मऊ थाना करौदी कला जिला सुल्तानपुर एवं गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि पुत्र साधूराम निवासी मुसाफिरखाना कोतवाली मुसाफिरखाना जिला अमेठी गायब मिले थे। जिसके बाद जेल प्रशासन ने तलाश और छानबीन शुरू कराई तो कोठरी में पीछे की दीवार के जंगले की ईट निकली मिली थी। कारागार की प्रत्येक कोठरी, छतें एवं छिपने के अन्य स्थलों की तलाश के बावजूद दोनों का कोई सुराग न मिला और न ही किसी सीसीटीवी फुटेज में दिखे।

जेलर जितेंद्र कुमार यादव ने दोनों के खिलाफ नगर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छानबीन में यह बात सामने आई कि विशेष सुरक्षा बैरक होने के बावजूद सीसीटीवी कैमरा केवल इसके गेट की निगरानी के लिए लगाया गया। फरारी की योजना बनाने में दोनों ने इसका ध्यान रखा और पीछे के जंगले की 25-30 ईंट निकाल दोनों इसी रास्ते बाहर निकले और फिर परिसर स्थित खेतों से होते हुए बाउंड्रीवाल तक पहुंच बांस के सहारे कारागार से फरार हो गए। मामले में जेल अधीक्षक समेत सात को निलंबित किया जा चुका है।