अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, BJP चिंतन शिविर का पहला दिन; केशव ने अखिलेश को ललकारा

भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर मथुरा में जारी है। सोमवार को पहले सत्र के बाद परखम में पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कारसेवा में शामिल होने मथुरा आएं।

फरह (मथुरा), प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को मथुरा में कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कारसेवा में शामिल होने मथुरा आएं। वह भी उनके साथ कारसेवा में शामिल होंगे। मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 प्रतिशत वोट के भरोसे जनता के बीच जाएगी। शेष 40 प्रतिशत मतों में भी भाजपा का हिस्सा है।

भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर (योजना बैठक) के पहले सत्र के बाद परखम में पत्रकारों से बातचीत में मौर्य ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्तर के 54 नेता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को समापन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम मौर्य ने 2017 से पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। उनके मुताबिक, विश्व बैंक के अनुसार 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य भी दोहराया।

मुख्यमंत्री का शिविर स्थल पर ही प्रवास सोमवार दोपहर करीब तीन बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद अशोक सिंह सभागार में बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री रात में वहीं प्रवास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शुरुआती सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे।

सपा के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ाना हमारा लक्ष्य बैठक शुरू होने से पहले पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि फिलहाल एक ही लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सपा के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ाना, प्रदेश को गुंडागर्दी और माफियागिरी से बचाए रखना।

रामगोपाल दलितों को कहते हैं मूर्ख सपा के दलित सम्मेलन पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ सपा दलितों के साथ होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ सम्मेलन में अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मूर्ख कहा, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए।

पहले सत्र के समापन के बाद पत्रकारों को जानकारी देने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश प्रभारी गीता शाक्य और प्रदेश प्रवक्ता मनीष दीक्षित बैठक स्थल से बाहर आए। मौर्य ने कहा कि भाजपा की योजना बैठक उस जन्मस्थली पर हो रही है, जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कार्ययोजना को लेकर हो रही दो दिवसीय इस बैठक में 54 ऐसे लोग शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं।